“Pipe Tuluá” se declaró no culpable ante corte federal de EE.UU. por narcotráfico internacional

Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias Pipe Tuluá, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico internacional durante la primera audiencia ante la Corte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos. Al cabecilla de la banda “La Inmaculada” se le imputan los cargos de conspiración para distribuir cocaína, conspiración para traficar droga hacia Estados Unidos, y distribución y fabricación de cocaína.
Pipe Tuluá fue extraditado desde Colombia el 3 de febrero de 2026, tras una solicitud de la Corte del Distrito Este de Texas desde 2024, por su presunta participación en el envío de cocaína a Estados Unidos en cantidades superiores a cinco kilos, un delito federal grave.
Estas operaciones supuestamente las coordinaba desde su ascenso en 2015 en la banda “La Inmaculada”, que tiene base en el Valle del Cauca y extiende sus rutas a otras regiones del país, como Popayán (Cauca), Armenia y La Tebaida (Quindío). Además, se le atribuye participación en la exportación de cocaína en colaboración con el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Cártel de Sinaloa, según información de la Policía Nacional.