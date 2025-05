¿Por qué los papas eligen nombres diferentes? Estos han sido los más utilizados

También han existido papas que no han elegido otros nombres y han seguido con el bautismal, como Marcelo II y Adriano VI, quienes ocuparon este lugar en el siglo XVI.

En el historial de los nombres pasan casos curiosos como el de Juan, quien según la historia, este nombre ha sido elegido por 21 pontífices, sin embargo, el último fue conocido como Juan XXIII.

Esta peculiaridad se debe a nunca hubo un Juan XVI, pues fue declarado antipapa, que quiere decir, elegido en oposición al papa legítimo. Esto ocurrió en los 997-998 en el siglo X.

También se suma un error en la historia, pues en el año 1276 el portugués Pedro Julião eligió el nombre de Juan XXI pensando que ya había existido un Juan XX, algo que no había ocurrido. Por respeto a la numeración establecida, se ha seguido con ese conteo sin hacer correcciones.

Un caso similar ocurrió con Benedicto, pues el último fue Benedicto XVI, sin embargo, sólo ha habido 15 pontífices legítimos con ese nombre. Entre el año 1058 hasta 1059, Giovanni Mincio fue nombrado Benedicto X, esto bajo la influencia de la familia Tusculani en Roma.

Su elección no fue reconocida por todos, pues otra parte de la Iglesia eligió a Nicolás II como el verdadero papa. Benedicto X, quien es catalogado como otro antipapa, fue despojado de su papado y luego encarcelado.

Aunque las numeraciones se han visto alteradas por los antipapas, esto no restringe los nombres, por lo que oficialmente en el Vaticano no hay nombres prohibidos, sin embargo, hay algunos que, por las acciones de sus antecesores, no se atreven a elegirlos.

Uno de estos ejemplos es Urbano, quien puede recordar a Urbano VIII, el papa que inició el juicio contra Galileo Galilei. También está el caso de Pío XII, quien con el tiempo ha sido cuestionado su papel como pontífice durante la Segunda Guerra Mundial.

El caso más significativo es el de Pedro, pues ninguno ha elegido ser el segundo por respeto al primer pontífice de la Iglesia católica.

