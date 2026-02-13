Producción petrolera en Venezuela subirá 40% en 2026: secretario de Energía de EE. UU.

La industria petrolera venezolana vuelve a estar en el radar internacional. El secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, aseguró que este año podría registrarse un crecimiento “bastante significativo” en la producción de crudo de Venezuela, con un aumento estimado entre 30% y 40%. “Veremos un crecimiento de 30-40% en la producción petrolera venezolana este año”, afirmó Wright, quien además lanzó un mensaje político: “Tenemos que cambiar las reglas del juego en Venezuela para que todos salgamos ganando, para Estados Unidos, para nuestro hemisferio”. Lea más: Estados Unidos anuncia fin de sanciones al petróleo venezolano

Chevron podría subir a 300.000 barriles diarios en Venezuela

Durante su visita a los campos operados por Chevron en Venezuela, Wright fue enfático al decir que “no hay duda” de que la petrolera puede aumentar su producción hasta 300.000 barriles diarios. Según la traducción difundida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario sostuvo que “se trata de lograr que los dos acuerdos, político y económico, sean lo más fluidos entre nuestros países, pero no cabe duda de que Chevron pueda aumentar la producción de esta instalación, esta zona, a los 300.000 barriles por día, no hay ninguna duda al respecto”. Actualmente, Chevron es la única petrolera estadounidense que opera en Venezuela. Durante buena parte de 2025, su producción se estimó entre 225.000 y 240.000 barriles diarios, según expertos. La empresa tiene participación minoritaria en compañías mixtas con la estatal PDVSA y desarrolla cuatro proyectos petroleros y uno de gas en el país. Además, Wright aseguró que las ventas de petróleo venezolano ya superan los 1.000 millones de dólares, una cifra que, según dijo, podría quintuplicarse próximamente.

Visita a la Faja del Orinoco y acuerdo energético histórico

El secretario estadounidense recorrió junto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las empresas mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco, epicentro de la mayor riqueza petrolera del país. Esta franja, ubicada al sur de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro, abarca 55.314 kilómetros cuadrados. Según PDVSA, concentra 87% de las reservas venezolanas y es considerada “la mayor reserva de crudo en el mundo”, con potencial para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos. La visita se enmarca en un acuerdo energético a largo plazo, calificado de “histórico”, aunque sus detalles, incluido el período de vigencia, no han sido revelados. Wright subrayó la disposición de Washington de avanzar en conjunto con Caracas. “Vamos a trabajar junto con los funcionarios en Venezuela para evaluar todos los negocios que hay en el país y evaluar lo que parezca ser lo mejor para los intereses de Venezuela y del hemisferio occidental”. Siga leyendo: Pdvsa asegura negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo

Relajamiento de sanciones y reforma legal abren la puerta en Venezuela