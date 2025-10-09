Ya hay propuesta para reemplazar a Bad Bunny como artista principal del Super Bowl, ¿de quién se trata?

El anuncio del puertorriqueño Bad Bunny como artista principal del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX ha generado controversia en Estados Unidos, especialmente por Donald Trump y el Partido Republicano.
Justamente han sido los sectores afines al presidente estadounidense quienes han criticado la designación del Conejo Malo, argumentando que el artista urbano “no representa los valores que deberían exhibirse en un evento con tanta visibilidad mundial”.
Entre las personas que criticaron esa designación y quien entregó ese argumento está Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Para el parlamentario, la presencia del puertorriqueño en el show del medio tiempo enviaría un mal mensaje a “una generación joven e impresionable que merece mejores ejemplos”.