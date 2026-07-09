TodosPorVenezuela: Así van las campañas a favor del vecino país; conozca las cuentas oficiales y puntos para donaciones

Venezuela sigue necesitando al mundo, pues luego de los dos terremotos de 7,1 y 7,5 de magnitud sufridos semanas atrás son miles de personas que no sólo perdieron a familiares y seres queridos sino que se quedaron sin vivienda y están alojadas en refugios temporales. Así puede ayudarlas. La situación en Venezuela tras los sismos cada vez es más dramática. El último balance oficial indica que el número de víctimas mortales ascendió a 3.685 fallecidos mientras que 16.740 personas están heridas. Aún no se cuenta con una cifra clara de desaparecidos. Respecto a los sobrevivientes a la tragedia, se estima de acuerdo con las autoridades del vecino país que 17.907 personas perdieron sus viviendas y hay al menos 12.800 personas alojadas en 87 refugios temporales ubicados en Caracas y La Guaira donde autoridades aplican operativos de asistencia humanitaria y sanitaria. En solidaridad con el pueblo venezolano, distintos medios de comunicación, entre ellos EL COLOMBIANO, lanzaron la campaña #TodosPorVenezuela con el objetivo de unir a los colombianos y centrar las ayudas al vecino país a través de la Cruz Roja y el Banco de Alimentos. Lea también: #TodosPorVenezuela, los medios más importantes del país nos unimos por nuestro país hermano Mediante estas dos entidades los colombianos pueden aportar a quienes están en Venezuela salvando vidas y ayudando a la reconstrucción de un país afectado por los fuertes movimientos de la tierra. Las ayudas pueden ser con aportes en dinero o a través de alimentos y enseres.

Así puede ayudar a Venezuela a través de la Cruz Roja Colombiana

La Cruz Roja Colombiana (CRC), una de las entidades que hace parte de la campaña #TodosPorVenezuela , ha estado desde el primer momento atenta a la emergencia en Venezuela activando los protocolos de respuesta y haciendo presencia en el vecino país en menos de 48 horas tras los terremotos que devastaron a esa nación. A Venezuela, la CRC ha movilizado más de 50 voluntarios y colaboradores. También han apoyado las labores del Hospital de Campaña de la Cruz Roja Venezolana en La Guaira con profesionales en medicina y enfermería. Su presencia en el territorio ha permitido el apoyo en localización de personas con vida, además de un fortalecimiento de la red de telecomunicaciones con la configuración de equipos de radio de la Cruz Roja de Venezuela, Colombia y Costa Rica, el suministro de internet a la Unidad Móvil de Telecomunicaciones de Protección Civil Bolivariana y apoyo a la Cruz Roja Venezolana con sistema StarLink. Por medio de la CRC se han movilizado 10 toneladas de asistencia humanitaria que constan de kits de alimentos, 7.2 toneladas de equipos especializados y 6 vehículos para apoyar la operación. Para que este tipo de aportes a los organismos de socorro de Venezuela se sigan presentando, la entidad aún tiene disponibles diferentes canales para la realización de aportes económicos. Estos se pueden hacer a través del sitio web www.cruzrojacolombiana.org o a través de la cuenta corriente Davivienda No. 0560455069996490 . Con estos aportes también se está gestionando una primera entrega estimada en 1.500 millones de pesos, compuesta por 16.000 kits (higiene, vajilla, noche y cocina) y 3.400 vacunas.

Así puede ayudar a través del Banco de Alimentos

La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) es la otra entidad que desde el trágico 24 de junio ha estado atenta en el corredor humanitario que se ha establecido para ayudar al pueblo venezolano. Mediante una red que integra 23 puntos de acopio en todos el territorio nacional, Abaco ha recaudado más de 377 millones de pesos en efectivo y en especie ha gestionado 569 toneladas de ayuda, de las cuales 199 ya fueron entregadas y 42 están en tránsito. Esta asociación está haciendo llegar la ayuda gracias a su conexión con el Banco Alimentar de Venezuela y Cáritas Venezuela, entidades con las que se ha activado el corredor humanitario con la gestión del transporte de estos enseres. Esta unión está centrando la ayuda en la población que está en albergues oficiales, centros de salud y hospitales, además de quienes están auto-albergados viviendo en casas de personas que residen en la zona afectada. Se tiene estimado que lo recolectado ayuda a más de 8.700 personas. De los 23 puntos de acopio para recolectar ayudas, dos están en Medellín. Uno es a través de la Fundación Banco Arquidiocesano De Alimentos De Medellín que está ubicada en la Carrera 52 #30 A 97 y la Fundación Saciar que se encuentra en la Carrera 50 Nº 25 - 261. Esta última fundación también cuenta con un punto en Apartadó ubicado en la Carrera 101 A # 83B -02 Bloque 5 en el barrio Obrero. A nivel nacional, los diferentes banco de alimentos de Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cartago, El Espinal, Ibagué, Manizales, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Santa Marta, Valledupar, Villavicencio, Zipaquirá, Bogotá y Cúcuta también están conectados con esta causa.

En estos lugares, Abaco recibe productos de la canasta básica alimentaria como agua, arroz, aceite, pastas, granos (lenteja, frijol, etc.), enlatados, harina, leche en polvo y líquida UHT de 200ml y alimentos listos para consumo. En cuando a productos no alimenticios se está necesitando colchonetas y productos de aseo como jabón, crema dental, pañales y toallas higiénicas.

En el caso de quienes desean donar textiles como ropa, cobija y toallas, se ha indicado por parte de estos lugares que deben ser únicamente nuevos. Quienes hagan estas donaciones deben tener en cuenta que no se reciben productos que requieran cadena de frío (refrigeración), ni productos húmedos o manchados y nunca se deben mezclar alimentos con productos de aseo o químicos en la misma caja.

El Banco de Alimentos también recibe donaciones económicas a través de la cuenta de ahorros Bancolombia No. 04867105340 y La Llave Bre-b: 0090989753. También está habilitada la plataforma donahoy.abaco.org.co/emergenciavzla2026 . Para donaciones de volumen o servicios de transporte, las empresas pueden escribir al correo donacioneslogistica@abaco.org.co

La Fundación Saciar, uno de los centros de acopio en Medellín, recibe transferencias en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 00500000620 y a través de un enlace de la plataforma Wompi.

Por ahora, ni Abaco ni la Cruz Roja tienen una meta definida para las donaciones, esto teniendo en cuenta la magnitud de la tragedia que según estimaciones de organismos internacionales dejarían pérdidas económicas de entre US$7.500 y US$9.000 millones, equivalentes a cerca del 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano. Siga leyendo: Terremotos en Venezuela dejarían pérdidas de hasta 9.000 millones de dólares Preguntas y respuestas