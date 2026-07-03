¿Esperanzado tras hablar con Trump? Esto necesita Petro para que lo saquen de la lista Clinton

El presidente Gustavo Petro conversó esta mañana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Allí le habría pedido que lo saque de la lista Clinton, en la que está incluido desde el año pasado.

El nombre oficial de la misma es lista OFAC, por la entidad que la realiza: la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

“Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema”, dijo el presidente. Pero, ¿qué necesita para que lo saquen de esa “lista negra”?

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