Él era Miguel Ángel Russo, un D.T. campeón en Sudamérica, pero con el carisma de una leyenda del fútbol argentino

El fútbol argentino y sudamericano está de luto. Miguel Ángel Russo, exfutbolista y uno de los directores técnicos más queridos, preparados y respetados de Argentina, falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años de edad en Buenos Aires.

Al momento de su deceso, se desempeñaba en su tercer ciclo al frente del banquillo de Boca Juniors, club que siempre consideró como su casa y con el cual alcanzó la gloria máxima en el continente, tras quedar campeón de la Copa Libertadores en 2007.

La triste noticia del fallecimiento del “Palomo” Russo —confirmada por el club Boca Juniors— impactó al mundo deporte sudamericano, que ya venía siguiendo con preocupación el delicado estado de salud del entrenador desde hace unos días.

Jugadores, directivos, equipos, empresarios, influencers y hasta entidades del mundo del fútbol, han despedido al estratega argentino por medio de miles de mensajes en redes sociales, describiéndolo como una “eminencia” en los bancos, por su gran “calidad humana”.

Desde finales de septiembre, y a causa de un debilitamiento general y complicaciones derivadas de una larga lucha contra un cáncer de próstata y vejiga detectado en 2017, Russo se encontraba con licencia médica y bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado.

Según retrataron los medios argentinos, Russo habría fallecido por una infección urinaria, por lo que eso habría empeorado la salud del técnico, quien venía sufriendo varios problemas desde agosto, cuando estuvo en el Mundial de Clubes con Boca, donde no le fue bien.

Su última presencia en el banco de suplentes de Boca fue el pasado 21 de septiembre, cuando empató en condición de local 2-2 contra Central Córdoba por un partido de la Primera División de Argentina.