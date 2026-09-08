¿Quién es la esposa de Marco Rubio? La hija de colombianos que lo acompañó en su visita al país

Marco Rubio aterrizó en Barranquilla durante la tarde de este martes para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella, en el marco de un encuentro diplomático entre Colombia y Estados Unidos, en el que abordaron temas como la lucha contra el narcotráfico, los aranceles, el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el país, así como las relaciones comerciales.

La visita tuvo lugar en la sede alterna de la Presidencia de la República y contó con la participación del canciller Omar Bula, la embajadora María Consuelo Araújo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y otros miembros del gabinete presidencial.

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Este es el primer acercamiento con Estados Unidos en el mandato de Abelardo de la Espriella, quien apenas el lunes 7 de agosto cumplió un mes en el cargo como presidente de la República.

También representa el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la unión para combatir a los grupos criminales, tal como ocurrió en la operación pasada, en la que fue abatido Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias “Bendito Menor” o “Naín”, un peligroso cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).