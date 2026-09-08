Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¿Quién es la esposa de Marco Rubio? La hija de colombianos que lo acompañó en su visita al país

El secretario de Estado de Estados Unidos realiza una gira por países cuyos gobiernos son actualmente de derecha, como Colombia, Ecuador y Perú.

  • ¿Quién es la esposa de Marco Rubio? FOTO: Cancillería de Colombia
    ¿Quién es la esposa de Marco Rubio? FOTO: Cancillería de Colombia
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Marco Rubio aterrizó en Barranquilla durante la tarde de este martes para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella, en el marco de un encuentro diplomático entre Colombia y Estados Unidos, en el que abordaron temas como la lucha contra el narcotráfico, los aranceles, el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el país, así como las relaciones comerciales.

La visita tuvo lugar en la sede alterna de la Presidencia de la República y contó con la participación del canciller Omar Bula, la embajadora María Consuelo Araújo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y otros miembros del gabinete presidencial.

Lea también: Atención: Marco Rubio llega a Colombia: inicia encuentro con Abelardo de la Espriella

Este es el primer acercamiento con Estados Unidos en el mandato de Abelardo de la Espriella, quien apenas el lunes 7 de agosto cumplió un mes en el cargo como presidente de la República.

También representa el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la unión para combatir a los grupos criminales, tal como ocurrió en la operación pasada, en la que fue abatido Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias “Bendito Menor” o “Naín”, un peligroso cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La esposa de Marco Rubio es hija de colombianos

El secretario de Estado de Estados Unidos llegó acompañado de su esposa, Jeanette Christina Dousdebes Rubio, nacida en Florida y de inmigrantes colombianos. Sus padres, Luis Ernesto Dousdebes y María Elena Giraldo, son originarios de Bogotá y Cali, respectivamente.

Marco Rubio y su esposa, Jeanette Christina Dousdebes Rubio, en Colombia. FOTO: Cancillería
Marco Rubio y su esposa, Jeanette Christina Dousdebes Rubio, en Colombia. FOTO: Cancillería

Dousdebes dedicó su vida a la fumigación y luego regresó a Colombia. Murió a los 51 años. Giraldo, por su parte, llegó a Norteamérica cuando tenía aproximadamente 12 años y es quien ha hablado sobre las raíces de su hija.

Jeanette Dousdebes tiene creencias religiosas basadas en el catolicismo, estudió en South Miami High School y luego en Miami Dade College. También trabajó como cajera de banco y fue miembro del grupo de animadoras del equipo de fútbol americano Miami Dolphins.

Ella conoció a su futuro esposo en una fiesta del vecindario, cuando tenía 17 años y él 19. De hecho, Marco Rubio también es estadounidense, pero hijo de inmigrantes cubanos.

Cuando ambos se casaron, Dousdebes comenzó a estudiar diseño de modas en la International Fine Arts College, pero no terminó sus estudios para dedicarse de lleno al cuidado de sus cuatro hijos en común.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio?
Jeanette Dousdebes Rubio es la esposa del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y madre de sus cuatro hijos. Nació en Florida, es hija de inmigrantes colombianos y estudió en South Miami High School y Miami Dade College.
¿De dónde son los padres de Jeanette Dousdebes Rubio?
Los padres de Jeanette Dousdebes Rubio son de origen colombiano: su padre, Luis Ernesto Dousdebes, era de Bogotá, mientras que su madre, María Elena Giraldo, es de Cali. Giraldo emigró a Norteamérica cuando tenía aproximadamente 12 años.
¿Cómo se conocieron Marco Rubio y Jeanette Dousdebes?
Marco Rubio y Jeanette Dousdebes se conocieron en una fiesta de su vecindario cuando ella tenía 17 años y él 19. Posteriormente se casaron y formaron una familia de cuatro hijos.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos