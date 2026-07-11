Esta es Lise Klaveness, la dirigente del fútbol noruego que desafió a la FIFA, a Trump y a Israel

En marzo de 2022, tras asumir la presidencia de la Federación Noruega de Fútbol (NFF), Klaveness irrumpió en el congreso de la FIFA celebrado en Qatar para cuestionar de manera frontal las violaciones a los derechos humanos, el trato a la comunidad LGBTI+ y las condiciones de la fuerza laboral migrante:
“Hoy comparezco ante ustedes como la primera mujer presidenta de la Federación de Fútbol de Noruega (NFF, por sus siglas en noruego). Ya no llevo el balón a todas partes conmigo, pero mis sueños siguen girando en torno al fútbol. Un fútbol en el que niños y niñas —de cualquier color, heterosexuales o queer, todos— sean tratados con el mismo respeto y reconocimiento”.
“Se debe atender a los trabajadores migrantes que resultaron heridos y a las familias de aquellos que fallecieron durante los preparativos para la Copa del Mundo”, dijo en su momento.
Ante la adjudicación del certamen en el país árabe, ella fue tajante al señalar la falta de transparencia en las cúpulas directivas: “Ese Mundial fue decidido por 22 hombres en una habitación cerrada, estaba claro que iba a salir mal”.