Ataque de Irán a Catar dejará 12,8 millones de toneladas de gas fuera de servicio; reparar daños tardaría hasta cinco años

El ataque de Irán contra Ras Laffan, en Catar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo, ha provocado daños significativos en la infraestructura energética del país.
Las afectaciones comprometen instalaciones que representan cerca del 17% de su capacidad de exportación de gas.
En contexto: Irán bombardea Ras Laffan en Catar, el corazón del gas mundial, y desata pánico en los mercados
Durante la madrugada del jueves 19 de marzo, varios misiles alcanzaron plantas del complejo, generando incendios de gran magnitud y “daños considerables”. Aunque las llamas fueron controladas por equipos de emergencia, el impacto operativo será de largo plazo.