En Francia investigan si la red social Kick permitió la transmisión en directo de un asesinato

La víctima fue Raphaël Graven, conocido en las redes sociales como “Jean Pormanove”.

  • Raphaël Graven, más conocido en las redes sociales como “Jean Pormanove”, murió durante una transmisión el 18 de agosto de 2025. FOTO: @JeanPormanove.
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

La justicia francesa abrió una nueva investigación sobre las prácticas de la plataforma australiana de streaming Kick, además de la ya anunciada la semana pasada para esclarecer las circunstancias de la muerte en directo de un hombre de 46 años.

Esta nueva investigación se abrió para determinar si Kick difundió “a sabiendas videos de atentados voluntarios contra la integridad de la persona”, anunció el martes la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

Los investigadores también tratarán de determinar si la plataforma australiana cumple con la normativa europea sobre servicios digitales (DSA).

Los responsables se enfrentan a una pena de 10 años de cárcel y una multa de 1 millón de euros (1,16 millones de dólares).

Raphaël Graven, de 46 años y conocido en Internet como “Jean Pormanove”, murió el 18 de agosto cerca de Niza, en el sureste de Francia, durante una retransmisión en directo en esta plataforma, en la que se le veía siendo aparentemente maltratado por dos compañeros.

Con casi 200.000 seguidores, el canal “Jeanpormanove” llevaba meses mostrando a Graven siendo insultado, golpeado, amenazado e incluso disparado sin protección con proyectiles de paintball.

Según los promotores del canal, se trataba de contenidos guionizados.

El fiscal Damien Martinelli había afirmado la semana pasada que los forenses consideraron que la muerte “no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero”.

