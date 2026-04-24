Petro se reunirá con Delcy Rodríguez este viernes: las veces en que ha sido “tibio” al rechazar la dictadura chavista

El presidente Gustavo Petro será el primer mandatario extranjero en reunirse con Delcy Rodríguez, jefa interina de la dictadura venezolana. El encuentro será este 24 de marzo en Caracas, hacia el mediodía, y envía de nuevo un mensaje de tibieza por parte de Petro, quien se rasga las vestiduras al hablar de la defensa de derechos humanos, pero ha sido incapaz de ser contundente con el régimen autoritario del vecino país. Es la sexta visita de Petro a Venezuela. Si bien el presidente suele tratar de tibios a algunos opositores, con Venezuela sí que lo ha sido. Se la pasa trinando en su cuenta de X, pero cuando Maduro se robó las elecciones, desapareció por más de dos días. Y desde el principio mandó gente de confianza a tratar esas relaciones de manera amigable (una cosa es tener relaciones diplomáticas y otra es ser amigable). Cabe recordar que el primer cargo del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, en el gobierno Petro fue el de embajador de Colombia ante Caracas. Lea también: Expertos analizaron la relación entre Colombia y Venezuela: ¿estabilidad económica o fractura institucional?

Cercanos a Petro y sus presuntos nexos con el petróleo venezolano

A lo anterior se suman los amigos cercanos de Petro y de la primera dama, Verónica Alcocer, que habrían tenido una estrecha relación empresarial con la dictadura de Maduro. Esta cercanía habría surgido apenas dos meses después de que Petro llegara a la Presidencia, como parte de un “negocio” relacionado con el petróleo venezolano. Uno de ellos es Danilo Romero, quien según una investigación de La Silla Vacía y Armando.info, sería el padrino de uno de los hijos de Petro. También se menciona a Manuel “Manel” Grau Pujadas, el catalán que fue visto caminando con Alcocer por las calles de Estocolmo, en Suecia, durante el escándalo que surgió sobre el “ostentoso estilo de vida” de la primera dama en ese país.

La reunión entre Petro y Delcy Rodríguez

Según dijo el presidente, la reunión se enfocaría en temas de seguridad en la frontera. Entre ellos está la situación de orden público del Catatumbo y la cooperación en inteligencia, pero se abordarían temas hasta de cultura, educación y turismo. Petro dio la orden para que la delegación cuente con personal enfocado en temas de seguridad: “Mi delegación va a ser más bien militar, policial... el ministro de Defensa... para que organice la comitiva”, afirmó, anticipando que la agenda estará encabezada por autoridades de seguridad y no por equipos diplomáticos o económicos. La visita había sido anunciada por Petro desde Barcelona, España, en un espacio organizado por la televisión RTVE y la agencia EFE: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy”, se justificó el mandatario colombiano, parafraseando un dicho y explicando que invitó sin éxito a Rodríguez a Colombia. “Yo la invité a Cartagena, pero a ella le da temor”, y luego se iba a producir una “reunión en la frontera”, anulada también por razones de seguridad, narró Petro. Lea también: Delcy Rodríguez alista posible candidatura presidencial en Venezuela, según documentos en EE. UU.

La reunión anterior que se canceló

La idea de una reunión entre Petro y Rodríguez no es nueva. Ya se tenía todo para realizarla el 13 de marzo en el Puente Internacional Atanasio Girardot, pero se canceló. Según verificó este medio con fuentes de Presidencia en ese entonces, la cancelación vino por parte del gobierno de Rodríguez, que alegó “temas de seguridad”. Ya se tenía todo un despliegue logístico para garantizar la seguridad de la reunión. Se iba a contar con un anillo de seguridad que restringirá el tránsito y obligaría a movilización peatonal en la zona.

Visitas anteriores de Petro a Venezuela

Petro tuvo encuentros bilaterales con Maduro seis veces. En todos se le vio sonriente y complaciente con el dictador venezolano. El primero fue en 2022, a pocos meses de asumir el poder, y también fue una visita de Petro a Caracas. Allí descongelaron las relaciones diplomáticas.

En febrero de 2023 vivieron su San Valentín: se vieron dos veces. También se hizo en el Palacio de Miraflores en Caracas y Petro fue recibido con honores militares. Se reunieron el 7 de febrero, y uno de los temas principales fueron los diálogos de paz con el ELN, de los que Venezuela era garante en el momento. Luego, el 16 de febrero, se reunieron en el puente de Tienditas, en la frontera. Fue un encuentro corto, de 20 minutos. A su vez, firmaron una revisión de un acuerdo comercial. En ese tiempo siguieron sin extrañarse, ya que volvieron a verse un mes después, en marzo. Ahí, Petro volvió a Caracas a tratar temas de narcotráfico, la reapertura de consulados en ambos países, entre otros. Le dieron un respiro a su amistad y se vieron en noviembre de 2023, y trataron principalmente la crisis migratoria, la posibilidad de que Colombia importara hidrocarburos desde Venezuela y, una vez más, los diálogos de paz con el ELN. El último encuentro fue en abril de 2024, a pocos meses de que Maduro se robara las elecciones. Después de eso no volvieron a verse, ya que probablemente habría sido perjudicial para Petro en términos de imagen. Maduro nunca vino a Colombia, pero sí lo invitaron y hasta le ofrecieron asilo político si salía del poder.

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