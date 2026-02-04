Colombia debe garantizar “elecciones libres”: Bernie Moreno tras reunión Petro-Trump

El senador de Estados Unidos y de origen colombiano, Bernie Moreno (Partido Republicano), celebró la mejora de las relaciones entre los dos países después de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, a la que asistió. Sus impresiones sobre el encuentro incluyeron que Colombia debe garantizar elecciones transparentes este año.
“Queda mucho trabajo por hacer, pero hoy se dio un paso en la dirección correcta”, manifestó Moreno en su cuenta en X (antiguo Twitter).