Nuevas revelaciones en caso Epstein: publican nota de suicidio y detalles de su visita a Colombia en 2002

En los últimos días han salido a la luz pública nuevas revelaciones en el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, una de ellas relacionada con una visita que hizo a nuestro país en el año 2002 y otra, la publicación de su supuesta nota de suicidio.
La semana pasada, un juez estadounidense publicó la carta que habría sido escrita por Epstein semanas previas a su muerte en una cárcel de Nueva York. El compañero de celda dijo que encontró la misiva en un libro después de que el financiero intentó, sin éxito, quitarse la vida, varias semanas antes de su fallecimiento en agosto de 2019.
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“Me investigaron durante meses... ¡¡¡No encontraron NADA!!!”, se lee en la nota manuscrita. “Es un regalo poder elegir el momento de decir adiós”.
El texto concluye con: “¿Qué quieres que haga? ¡¿Ponerme a llorar?! No es gracioso... ¡¡NO VALE LA PENA!!”.