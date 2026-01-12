Expresidente panameño Ricardo Martinelli se declara inocente en juicio por sobornos de Odebrecht

El expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, se declaró este lunes “inocente” ante un tribunal de las acusaciones de haber lavado dinero de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, constató la AFP.
Martinelli, quien compareció por videollamada, comenzó a ser juzgado este lunes en Panamá junto con otra veintena de personas. “Soy inocente, no soy responsable”, se limitó a decir el exmandatario de 73 años, con gesto serio, al ser preguntado por la jueza Baloisa Marquínez si se sentía “responsable” por los cargos que se le imputan.