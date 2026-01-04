Rusia y China tampoco fueron a Venezuela por la receta de las arepas, iban por el petróleo como EE.UU.

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos desató un profundo debate en redes sociales. Algunos argumentan que los gringos reconocieron abiertamente su interés sobre las reservas probadas de petróleo venezolano, las más grandes del mundo y equivalentes a por lo menos el 17% del total mundial. Sin embargo, el petróleo venezolano como elemento estratégico en geopolítica no es nuevo, y EE. UU. no es el primero en realizar una jugada para aprovecharlo. De hecho, recientemente se ha hecho viral la premisa: “Rusia y China no fueron por la receta de las arepas”. Se trata de una frase irónica para cuestionar que esas potencias económicas también aprovecharon la dictadura chavista y su distancia con EE. UU. para hacerse con el petróleo venezolano. Y es que Venezuela cuenta con aproximadamente 303.300 millones de barriles de petróleo probado, lo que la ubica por encima de Arabia Saudí, con 297.700 millones; Canadá, con 168.000 millones; Irán, con 157.800 millones; e Irak, con 145.000 millones de barriles.

Esas vastas reservas petroleras de Venezuela, las mayores del planeta, se transformaron en un eje central de la competencia geopolítica entre Estados Unidos, Rusia y China. Tras la imposición de sanciones por parte de Washington al gobierno chavista, Caracas recurrió a nuevos aliados para sostener sus exportaciones y acceder a financiamiento, escenario que fue aprovechado por Moscú y Pekín para ampliar su influencia energética y estratégica. Rusia fortaleció su presencia mediante la participación de empresas como Rosneft en la explotación y comercialización del crudo venezolano, mientras que China optó por una estrategia financiera basada en préstamos de gran escala respaldados con envíos de petróleo. Estos acuerdos garantizaron a Pekín un abastecimiento estable de energía a precios preferenciales y afianzaron su relación con el régimen chavista. Solo para tener una idea, algunos análisis sugieren que el país suramericano tienen 60.000 millones de dólares en bonos en default en circulación. Su deuda externa y las obligaciones de Pdvsa ascienden hasta los 170.000 millones, según datos de CNN. Estados Unidos, en contraste, buscó frenar ese avance mediante restricciones al comercio petrolero y sanciones económicas, con el propósito de debilitar financieramente al gobierno de Maduro y limitar el uso del crudo como sostén político. No obstante, esas medidas terminaron facilitando que Rusia y China ocuparan el espacio dejado por las empresas occidentales. Así, Venezuela quedó atrapada en un escenario de tensiones cruzadas, con una creciente dependencia de sus socios euroasiáticos, mientras Washington intentó recuperar terreno en la región. Y ahora, tras la captura de Maduro anunció que no solo administrará el país, sino que llegará con petroleras gringas para explotar esas reservas.

De hecho, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo en entrevista con NBC News que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano, pero reconoció que tampoco dejarán que ese activo sea controlado por sus rivales comerciales. “Lo que no vamos a permitir es que la industria petrolera en Venezuela sea controlada por adversarios de Estados Unidos, (...) Tienes que entender, ¿por qué China necesita el petróleo de Venezuela? ¿Por qué Rusia lo necesita? ¿Por qué Irán lo necesita? Ni siquiera están en este continente”, sentenció.

Los intereses de Rusia y Estados Unidos

No es un secreto que China y Rusia se consolidaron como los principales respaldos externos del chavismo, motivados menos por afinidad ideológica y más por cálculos estratégicos. Así lo explicó en entrevista con el Canal N, Farid Kahhat, politólogo y experto relaciones internacionales y geopolítica. Añadió que en el caso de China, el apoyo al régimen venezolano está estrechamente ligado al acceso a sus vastas reservas petroleras. Pekín ha asegurado suministro de crudo mediante acuerdos que le permiten adquirir petróleo a precios reducidos, al tiempo que otorga préstamos a Caracas respaldados con entregas futuras de energía, una fórmula que resulta ventajosa para la economía china en un escenario global volátil. Entérese: Esta es la firma china que quiere quintuplicar la producción de petróleo en dos campos venezolanos Rusia, por su parte, mantiene una relación basada en cooperación militar y venta de armamento, además de un claro interés geopolítico. Para el Kremlin, fortalecer vínculos con Venezuela representa una oportunidad para ampliar su influencia en América Latina, una región tradicionalmente asociada a la órbita de Estados Unidos. Aunque el respaldo internacional ha sido clave para la supervivencia del régimen, Maduro continúa enfrentando una oposición interna activa pero dispersa. Kahhat advierte que la represión estatal y las amenazas de violencia han impedido que las protestas alcancen el nivel de movilización necesario para generar un cambio político efectivo, pese al creciente descontento social.

La caída de la bonanza petrolera venezolana

¿Cómo fue que Venezuela, alguna vez considerada la potencia económica de la región, cayó?, analistas y defensores de derechos humanos coinciden en que la alta dependencia del petróleo, la inestabilidad política y decisiones económicas fallidas marcaron el inicio del deterioro estructural. Lea también: Trump sobre Venezuela: “Vamos a recuperar el petróleo que debimos recuperar hace mucho tiempo” Tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, el país atravesó un breve periodo de estabilización apoyado en altos precios del crudo y una nueva Constitución. El fortalecimiento político del chavismo a partir de 2004 permitió expandir ambiciosos programas sociales financiados con renta petrolera, que lograron reducir la pobreza durante varios años. Sin embargo, la falta de controles, la corrupción y la ausencia de diversificación productiva minaron la sostenibilidad de ese modelo, que quedó expuesto cuando los precios del petróleo comenzaron a caer.