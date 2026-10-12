Selma Blair, actriz de Legalmente Rubia, fue arrestada tras intentar abrir la puerta de un avión

La estrella de Hollywood de 54 años está siendo investigada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por un incidente de seguridad ocurrido en un vuelo de Delta Air Lines de Los Ángeles a Nueva York.

Según la información conocida, la actriz habría mordido a una auxiliar de vuelo, causado laceraciones a otra y agredido a un policía y una enfermera durante su traslado al hospital. Blair enfrenta una citación por cargos de agresión. Su representante atribuye lo ocurrido a una emergencia médica.

El incidente ocurrió a bordo del vuelo 938 de Delta Air Lines con destino al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, en la noche del domingo 11 de octubre. Según la Autoridad Portuaria de Nueva York, la policía respondió a un reporte de una pasajera que agredía físicamente a otros a bordo.

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En comunicaciones de control de tráfico aéreo obtenidas por diferentes medios estadounidenses se escucha al piloto solicitando personal médico al aterrizar. Mencionó “sangrado nasal y algunas marcas de mordeduras” entre los heridos, y señaló que la pasajera podría haberse golpeado la cabeza contra el mamparo de la cabina, una pared estructural que soporta la fuerza de presurización de los aviones.

Fuentes policiales también habrían confirmado que Blair mordió a una auxiliar de vuelo y causó laceraciones a otra, y que fue necesario inmovilizarla con esposas de plástico. Dos auxiliares reportaron lesiones; una de ellas fue trasladada al hospital.

Lo ocurrido en el avión continuó al aterrizar. Durante el traslado en ambulancia al Hospital Jamaica, de la ciudad de Nueva York, Blair presuntamente pateó repetidamente a un agente de policía en la cabeza. Además, según fuentes policiales conocidas por CNN, una vez en el hospital, habría agredido también a una enfermera.

Blair fue puesta bajo custodia y al finalizar este lunes 12 de octubre se encontraba en el centro de procesamiento del Tribunal Penal de Queens. El FBI emitió una citación en su contra por un cargo de agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de Estados Unidos. Deberá presentarse ante el tribunal de infracciones leves en Brooklyn, aunque aún no conoce la fecha fijada.