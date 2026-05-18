La justicia española falla a favor de Shakira y ordena devolverle más de 64 millones de dólares

La estrella colombiana Shakira, que en el pasado se enfrentó con Hacienda en España, obtuvo un triunfo luego de que la Justicia española anulara una sanción fiscal y ordenara que se le devuelvan más de 64 millones de dólares. La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, dispuso a mediados de abril “la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas (...) más los intereses legales” del ejercicio fiscal de 2011, según un documento al que tuvo acceso la AFP este lunes. Siga leyendo: Shakira donará todas las ganancias de “Dai Dai”, canción del Mundial 2026, para educación infantil La suma total que habrá que reembolsar a la estrella mundial superará los 55 millones de euros (más de 64 millones de dólares), según el documento. Shakira, que llegó a comparar a la Agencia Tributaria española con la Inquisición, celebró la decisión, que a su juicio “ha puesto las cosas en su sitio”. “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, escribió en un comunicado la artista de 49 años. “Se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, señaló la cantante. Shakira dijo esperar que el fallo cree “precedente” para “miles de ciudadanos anónimos” que son “aplastados por un sistema que presume su culpabilidad”.

183 días residió Shakira en España

El núcleo de los conflictos de Shakira con Hacienda en España tuvieron que ver principalmente con la residencia fiscal de la artista, que en 2011 inició una relación con el entonces jugador del FC Barcelona Gerard Piqué. Pero en aquella época, la intérprete de éxitos mundiales como “Hips dont’ lie”, “Waka, Waka” y “Suerte”, esta última la canción oficial del Mundial de Norteamérica 2026, no dejaba de desplazarse por todo el mundo debido a su carrera. Shakira siempre ha afirmado que se estableció de manera permanente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de Bahamas a España, justo antes del nacimiento de su segundo hijo. Pero el fisco español no lo veía de la misma manera y la acusaba de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014, pese a haber residido esos años más de 183 días al año en el país, umbral a partir del cual una persona es considerada residente fiscal.

La cantante llegó en 2023 a un acuerdo de última hora con la fiscalía, y evitó así un juicio por los presuntos delitos fiscales en esos años que prometía exponer su vida privada. Según el fallo conocido este lunes, “la Administración no ha demostrado que la demandante hubiera permanecido en España” en 2011 “más de 183 días”. “Da igual que Bahamas fuera o no un paraíso fiscal en 2011”, agrega. Lea aquí: Lo que nadie vio del apoteósico show de Shakira en Brasil: salud de su padre habría sido motivo del retraso

Lo que se le debe reintegrar a Shakira