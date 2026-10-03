Octubre llegará con más calor: la temperatura podría estar hasta 2,5 °C por encima del promedio histórico

En octubre, Colombia enfrentará un escenario climático caracterizado por un déficit de lluvias y un incremento en las temperaturas del aire. En el décimo mes del año, la Organización Meteorológica Mundial, OMM, prevé que la temperatura media del aire estará por encima del promedio histórico entre 1991 y 2020, con variaciones de entre +1,0 °C y +2,5 °C. En el país, los incrementos más significativos se sentirán en las regiones Andina y Caribe.
Así se señaló en un reciente informe del Ideam, en el cual también se detalla que durante octubre habrá un déficit de precipitaciones a nivel nacional. Esto no significa que dejará de llover, sino que los niveles de precipitación serán significativamente menores a los habituales en algunas regiones del país.