Ya van casi 800 edificios colapsados, entre parcial y totalmente, por terremotos en Venezuela

Los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles no solo han dejado una tragedia humanitaria con cerca de 1.500 muertos y decenas de miles de desaparecidos, sino también una destrucción urbana sin precedentes en la historia reciente de América Latina. El último balance oficial reveló que al menos 189 edificios sufrieron colapso total, mientras que otras 585 estructuras presentan daños severos, para un total de 774 inmuebles afectados. La magnitud de los daños se concentra especialmente en La Guaira, ciudad costera ubicada a unos 40 kilómetros de Caracas, donde barrios enteros quedaron reducidos a montañas de concreto y escombros. Organismos internacionales estiman que los daños materiales podrían ascender a US$6.700 millones, equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto venezolano. Le puede interesar: 24 colombianos habrían muerto tras los terremotos en Venezuela, informó Cancillería

@periodicoelcolombiano El potente sismo de magnitud 7.0 que sacudió a Venezuela en la tarde de este miércoles 24 de junio ha generado una fuerte situación de alarma en el norte y centro del país, además de sentirse con claridad en varias regiones de Colombia y el Caribe. Los reportes preliminares de medios locales, internacionales y miles de usuarios en redes sociales señalaron la caída de objetos, edificios, desprendimiento de fachadas y daños estructurales graves y menores en otras edificaciones de Caracas y el estado Miranda. Específicamente en la zona de Guatire (Miranda), se han reportado de manera preliminar las primeras personas lesionadas, aunque las autoridades sanitarias y de rescate aún no determinan la gravedad o cifra oficial. 📹: Tomado de redes sociales ♬ original sound - El Colombiano

Casi 200 edificios quedaron completamente destruidos

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó este domingo que el número de edificaciones afectadas continúa aumentando conforme avanzan las labores de inspección y rescate. “Hay 774 edificios colapsados, 189 con colapso total”, señaló el funcionario al presentar el más reciente balance oficial. Las imágenes aéreas difundidas desde La Guaira muestran escenas de devastación comparables a las de grandes terremotos ocurridos en Asia o Medio Oriente. Edificios residenciales de varios pisos se desplomaron completamente, mientras que otros permanecen en pie, pero con daños estructurales que los hacen inhabitables. La cifra de edificaciones destruidas evidencia el enorme impacto que tuvo el doble movimiento telúrico, considerado por expertos como uno de los eventos sísmicos más fuertes registrados en América Latina en las últimas décadas.

La Guaira, la zona más golpeada por la catástrofe

La ciudad costera de La Guaira, con cerca de medio millón de habitantes, se convirtió en el epicentro de la tragedia. Las autoridades describen sectores completos donde los edificios colapsaron “como castillos de naipes”, dejando atrapadas a miles de personas bajo los escombros. La situación es especialmente crítica porque La Guaira ya había sufrido una de las peores tragedias naturales de la historia venezolana en 1999, cuando lluvias torrenciales y deslaves causaron la muerte de más de 10.000 personas. Actualmente, miles de rescatistas, familiares y voluntarios continúan removiendo escombros más de 90 horas después de los sismos, aunque las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso del tiempo. “Esto es algo de otro mundo, que caigan edificios es algo que hemos visto en películas”, expresó José Contreras, trabajador de un centro asistencial improvisado en la zona afectada. Lea más: Tragedia en Venezuela desnuda al régimen y hunde la apuesta económica de Delcy Rodríguez

La ONU estima hasta 50.000 desaparecidos

Mientras el gobierno venezolano mantiene la cifra oficial de fallecidos en 1.450 personas y evita precisar el número de desaparecidos, las estimaciones de las Naciones Unidas apuntan a un escenario mucho más grave. El organismo internacional calcula que podría haber alrededor de 50.000 personas desaparecidas y hasta siete millones de damnificados como consecuencia del desastre. Asimismo, estima pérdidas económicas cercanas a los US$6.700 millones. Las labores de búsqueda cuentan actualmente con el apoyo de 2.700 rescatistas provenientes de 24 países, además de 86 unidades caninas especializadas en la localización de personas atrapadas.

La crisis económica agrava la emergencia