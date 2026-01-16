x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Trump amenaza con más aranceles a países que no respalden sus planes de quedarse con Groenlandia

Donald Trump volvió a sacudir el tablero geopolítico al advertir que Estados Unidos podría imponer aranceles a países que no respalden su plan sobre Groenlandia, territorio clave de Dinamarca y la OTAN.

  • Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría usar aranceles como presión geopolítica en el debate sobre Groenlandia. FOTO: Xinhua y Getty.
    Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría usar aranceles como presión geopolítica en el debate sobre Groenlandia. FOTO: Xinhua y Getty.
Agencia AFP
hace 12 minutos
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes 16 de enero que podría imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de hacerse con Groenlandia, parte del territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN.

Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, dijo Trump en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca.

Lea más: Trump le puso precio: este es el valor que Estados Unidos estaría dispuesto a pagar por Groenlandia

Espere ampliación...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida