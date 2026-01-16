Trump amenaza con más aranceles a países que no respalden sus planes de quedarse con Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes 16 de enero que podría imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de hacerse con Groenlandia, parte del territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN.

“Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, dijo Trump en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca.

Espere ampliación...