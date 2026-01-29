x

Cuba en la mira de Trump: amenazó con aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla

El republicano no precisó cuál sería el monto de los aranceles para esos países, aunque reconoció que la decisión se toma como parte de su declaración de un “estado de emergencia” ante la “amenaza excepcional” que, según dijo, representa Cuba.

    Donald Trump amenaza con aranceles a países que vendan petróleo a Cuba. FOTO: XINHUA - GETTY
Agencia AFP
hace 1 hora
El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva según la cual Estados Unidos “podría” imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a Cuba.

Esta decisión, destinada a aumentar aún más la presión sobre La Habana, se apoya en la declaración de un “estado de emergencia” en relación a la “amenaza excepcional” que representa Cuba para la seguridad nacional estadounidense, según el decreto.

“Se podrá imponer un arancel adicional ‘ad valorem’ (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba”, indica el texto publicado por la Casa Blanca.

Washington reprocha a las autoridades cubanas “alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos”, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá.

Cuba también es señalada en la orden ejecutiva de “desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia”, al tiempo que “propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas”.

Entérese: Marco Rubio advierte que EE. UU. podría usar la fuerza en Venezuela si Delcy Rodríguez no coopera

El presidente estadounidense ya había advertido recientemente a La Habana que no habría “más petróleo” para Cuba sin un “acuerdo” con las autoridades.

Después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión militar, Trump puso bajo control estadounidense el sector petrolero de Venezuela, que desde los años 2000 ha sido el principal proveedor de petróleo de Cuba. La nueva amenaza del dirigente republicano llega cuando la isla atraviesa ya una situación energética precaria.

Cuba, sometida a un embargo de Estados Unidos desde 1962, registra desde hace tres años escasez de combustible que tienen un impacto directo en su producción eléctrica.

Siga leyendo: EE. UU. habría ajustado su presencia militar en el Caribe para reubicar sus buques cerca de Cuba

