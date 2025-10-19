x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Trump prepara aranceles contra Colombia por presunto apoyo al narcotráfico, confirmó el senador Lindsey Graham

El senador republicano Lindsey Graham reveló que el presidente estadounidense planea golpear económicamente al país como represalia en sus confrontaciones con Gustavo Petro.

  • El senador republicano Lindsey Graham asegura que Trump impondrá aranceles a Colombia por presunto apoyo al narcotráfico. FOTO: AFP y Presidencia
    El senador republicano Lindsey Graham asegura que Trump impondrá aranceles a Colombia por presunto apoyo al narcotráfico. FOTO: AFP y Presidencia
Klarem Valoyes Gutiérrez
Klarem Valoyes Gutiérrez
hace 45 minutos
bookmark

En plena tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el senador estadounidense Lindsey Graham confirmó que Donald Trump impondrá aranceles a Colombia como parte de una ofensiva directa contra lo que considera “países que apoyan el narcotráfico”.

Graham explicó en su cuenta de X que sostuvo una “muy buena conversación” con Trump, en la que este le anunció que “atacará a Colombia no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo”. Según el legislador republicano, las tarifas punitivas se darán a conocer en cuestión de horas, como parte de una estrategia que —dijo— busca castigar a los países que, a juicio de Washington, permiten que el narcotráfico prospere. “Quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto. ¡Bien hecho, presidente Trump!”, escribió.

El anuncio ocurre pocos días después de que Trump acusara públicamente a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de “tolerar y fomentar la producción masiva de drogas en grandes y pequeños campos en toda Colombia”. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario norteamericano fue más allá al tildar a Petro de “líder del narcotráfico” y afirmar que su gobierno estaría estafando a Estados Unidos al recibir subsidios y apoyo financiero mientras, en su visión, permite el crecimiento del negocio ilícito de la cocaína.

Las acusaciones y las medidas económicas tienen lugar en paralelo al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, donde fuerzas de ese país adelantan operaciones contra carteles de la droga. Según el Pentágono, varias embarcaciones que presuntamente transportaban estupefacientes han sido destruidas, dejando narcotraficantes muertos y algunos sobrevivientes, que fueron devueltos a Colombia y Ecuador.

Una de las embarcaciones atacadas, de acuerdo con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, pertenecía a la guerrilla del ELN. Sin embargo, el presidente Petro desmintió esta versión: “La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN, era de una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos”, publicó en X, cuestionando el relato oficial de Washington.

La decisión de imponer aranceles no sería la única medida de castigo. Trump también anunció la suspensión de todos los recursos estadounidenses destinados a Colombia, una decisión que podría comprometer seriamente la estabilidad financiera del Estado. Según explicó, la determinación responde a lo que considera una falta de acciones efectivas por parte del gobierno Petro para contener el narcotráfico, así como a su supuesta complicidad con redes criminales.

“El presidente Gustavo Petro... no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América”, afirmó Trump en su publicación.

Le recomendamos: Estados Unidos dice que embarcación atacada en el Caribe era del ELN: “son la Al Qaeda del hemisferio occidental”

La política antidrogas ha sido históricamente un eje central de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, los señalamientos directos de Trump, las declaraciones de Lindsey Graham y las medidas económicas anunciadas representan un giro brusco y de alto impacto. De concretarse los aranceles, Colombia podría enfrentar una nueva etapa de fricciones diplomáticas y tensiones comerciales con su principal aliado económico, en medio de un contexto ya marcado por operaciones militares, desconfianza política y acusaciones cruzadas.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida