Trump prepara aranceles contra Colombia por presunto apoyo al narcotráfico, confirmó el senador Lindsey Graham

En plena tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el senador estadounidense Lindsey Graham confirmó que Donald Trump impondrá aranceles a Colombia como parte de una ofensiva directa contra lo que considera “países que apoyan el narcotráfico”. Graham explicó en su cuenta de X que sostuvo una “muy buena conversación” con Trump, en la que este le anunció que “atacará a Colombia no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo”. Según el legislador republicano, las tarifas punitivas se darán a conocer en cuestión de horas, como parte de una estrategia que —dijo— busca castigar a los países que, a juicio de Washington, permiten que el narcotráfico prospere. “Quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto. ¡Bien hecho, presidente Trump!”, escribió.

El anuncio ocurre pocos días después de que Trump acusara públicamente a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de “tolerar y fomentar la producción masiva de drogas en grandes y pequeños campos en toda Colombia”. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario norteamericano fue más allá al tildar a Petro de “líder del narcotráfico” y afirmar que su gobierno estaría estafando a Estados Unidos al recibir subsidios y apoyo financiero mientras, en su visión, permite el crecimiento del negocio ilícito de la cocaína.

Las acusaciones y las medidas económicas tienen lugar en paralelo al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, donde fuerzas de ese país adelantan operaciones contra carteles de la droga. Según el Pentágono, varias embarcaciones que presuntamente transportaban estupefacientes han sido destruidas, dejando narcotraficantes muertos y algunos sobrevivientes, que fueron devueltos a Colombia y Ecuador. Una de las embarcaciones atacadas, de acuerdo con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, pertenecía a la guerrilla del ELN. Sin embargo, el presidente Petro desmintió esta versión: “La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN, era de una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos”, publicó en X, cuestionando el relato oficial de Washington.