Trump le puso fin a la ayuda financiera de EE. UU. para Colombia, ¿puede hacerlo sin pasar por el Congreso?

Estados Unidos anunció el retiro de su ayuda financiera al gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien el mandatario republicano Donald Trump calificó como un “líder narcotraficante”. El anuncio llega en medio de un aumento de la tensión en el Caribe, luego de un ataque de buques estadounidenses contra una embarcación presuntamente vinculada al ELN que dejó tres muertos.
La relación entre ambos países, históricamente aliados, atraviesa su punto más bajo desde el regreso de Trump a la Casa Blanca y los pronunciamientos de Petro contra el mandatario estadounidense.
“Jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante”, respondió Petro en la red X tras conocer el anuncio. El mandatario colombiano insistió en que la “guerra contra las drogas” de Washington “es una estrategia fracasada” que ha dejado “un millón de muertos en América Latina”.