“Esta noche morirá toda una civilización”: Trump amenaza a toda la infraestructura eléctrica de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “una civilización entera morirá” si Irán no acata sus condiciones antes del plazo fijado para este martes a las 8:00 p. m., hora de Washington.
A través de su red Truth Social, el mandatario aseguró que el país podría ser “eliminado en una noche”, sin ofrecer detalles específicos sobre la eventual operación.
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“No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió, dejando abierta la incertidumbre sobre el alcance de la amenaza.