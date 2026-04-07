“Esta noche morirá toda una civilización”: Trump amenaza a toda la infraestructura eléctrica de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “una civilización entera morirá” si Irán no acata sus condiciones antes del plazo fijado para este martes a las 8:00 p. m., hora de Washington. A través de su red Truth Social, el mandatario aseguró que el país podría ser “eliminado en una noche”, sin ofrecer detalles específicos sobre la eventual operación. Puede leer: Ormuz en la mira: Trump amenaza a Irán tras fracaso de su ofensiva relámpago “No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió, dejando abierta la incertidumbre sobre el alcance de la amenaza.

Infraestructura energética y puentes, en el centro de las amenazas

Trump amplió sus advertencias al señalar que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear todas las centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras civiles de Irán, con el objetivo de devolver al país a la “Edad de Piedra”. Vea aquí: Trump quiere los autógrafos de los astronautas del proyecto Artemis II Al enfatizar su fecha límite, el mandatario fue más allá: “Todo el país puede ser eliminado en una noche”. También afirmó que “todos los puentes de Irán serán diezmados para las 12 de la noche de mañana” y que las centrales eléctricas estarán “ardiendo, explotando y nunca volverán a usarse”. La Casa Blanca ha condicionado la desescalada a que Irán reabra el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional, una ruta clave para el comercio global de petróleo. De no cumplirse esta exigencia, Trump ha reiterado su disposición a atacar infraestructura estratégica. Lea también: Llegada de petrolero ruso a Cuba no implica cambio de política de EE. UU. frente a la isla, aseguran desde la Casa Blanca

Irán rechaza condiciones y propone plan alternativo de paz

Desde Teherán, el gobierno iraní rechazó la propuesta estadounidense de un cese al fuego de 45 días y, en su lugar, planteó un plan de 10 puntos para poner fin definitivo al conflicto, transmitido a través de Pakistán como mediador. Según Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, el país solo aceptará un acuerdo que garantice que no volverá a ser atacado. Además, aseguró que Irán no confía en Estados Unidos tras bombardeos previos durante negociaciones anteriores. Por otro lado, Israel también intensificó la presión sobre Irán al atacar una importante planta petroquímica y eliminar al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, elevando el nivel de confrontación en la región. Vea aquí: Reino Unido busca reabrir el estrecho de Ormuz mientras escala la guerra con Irán Estos hechos se producen en un contexto de alta volatilidad geopolítica, con implicaciones directas para los mercados energéticos y la estabilidad del suministro global de petróleo.

Irán llamó a formar cadenas humanas para proteger las plantas eléctricas amenazadas Trump