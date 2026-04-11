Ucrania denuncia 469 violaciones al alto al fuego declarado por Rusia

El Ejército de Ucrania ha denunciado a última hora de este sábado que las fuerzas rusas habrían llevado a cabo hasta 469 violaciones del alto el fuego decretado este jueves por el presidente Vladimir Putin, a, con motivo de la festividad de la Pascua ortodoxa, después de que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, lo propusiera hace poco más de una semana. En concreto, desde las 16.00 horas (hora local) de este sábado, 11 de abril, momento en el que daba comienzo la tregua, las fuerzas ucranianas han registrado “22 ataques enemigos, 153 bombardeos, 19 ataques de drones kamikaze (’Lancet’, ‘Molniya’) y 275 ataques de drones FPV”, de acuerdo con el último balance del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país, que ha reportado “un total de 101 enfrentamientos desde el comienzo del día”. Le puede interesar: Comienza oficialmente la tregua entre Ucrania y Rusia, ¿hasta cuándo irá? De acuerdo con el Estado Mayor, el enemigo ha efectuado 57 ataques aéreos y ha lanzado 182 bombas guiadas, ha utilizado 3.928 drones kamikaze y ha ejecutado 2.454 ofensivas contra asentamientos y posiciones de las tropas ucranianas. El comunicado castrense ha dado cuenta de combates limitados en varios frentes, con cuatro enfrentamientos en las direcciones de Slobozhansk Norte y Kursk, y un total de 45 ataques contra asentamientos y posiciones militares, incluidos cuatro con sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple.

En el eje sur de Slobozhansk, las fuerzas rusas han perpetrado cinco asaltos en zonas como Staritsia, Veterinarne, Prilipka y Vovchanski Khutori; mientras que en Kupiansk han sido repelidos tres intentos de avance hacia Petropavlivka y Novoosinove. En Liman, las tropas ucranianas han frenado seis ataques cerca de varios puntos del frente, y en Sloviansk han frustrado otra ofensiva en dirección a Rai-Oleksandrivka. Por su parte, las fuerzas ucranianas han repelido 19 ataques en el área de Kostiantinivka y otros 18 en el eje de Pokrovsk, donde los combates se han saldado, según estimaciones preliminares, con decenas de bajas entre las fuerzas rusas, así como con la destrucción y daños en vehículos, sistemas de artillería, posiciones de mando e infraestructuras defensivas.

Asimismo, se han notificado cuatro intentos de avance en la dirección de Oleksandrivka, acompañados de bombardeos aéreos, y otros cuatro ataques en el frente de Huliaipil, donde también se reportaron bombardeos sobre varias localidades. En Orijiv no se han registrado ofensivas terrestres, aunque sí ataques aéreos, mientras que en el eje del Dnieper han tenido lugar tres asaltos fallidos hacia el puente Antonivski y la isla Belogrudi, con bombardeos sobre Jersón. Estas denuncias llegan después de que el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, recibieran este jueves órdenes de cesar los combates en todos los frentes abiertos en el país vecino durante el fin de semana, si bien ello no eximía a las tropas de mantenerse listas para contrarrestar cualquier “agresión” por parte de Kiev. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que pidió el pasado 30 de marzo un alto el fuego alegando el mismo motivo, la Pascua ortodoxa, aceptó la tregua alegando que Ucrania “está dispuesta a adoptar medidas recíprocas”. “Propusimos un alto el fuego durante las vacaciones de Semana Santa de este año y actuaremos en consecuencia”, declaró Zelenski en un breve mensaje en redes sociales.