Ucrania denuncia 469 violaciones al alto al fuego declarado por Rusia

El Ejército de Ucrania ha denunciado a última hora de este sábado que las fuerzas rusas habrían llevado a cabo hasta 469 violaciones del alto el fuego decretado este jueves por el presidente Vladimir Putin, a, con motivo de la festividad de la Pascua ortodoxa, después de que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, lo propusiera hace poco más de una semana.
En concreto, desde las 16.00 horas (hora local) de este sábado, 11 de abril, momento en el que daba comienzo la tregua, las fuerzas ucranianas han registrado “22 ataques enemigos, 153 bombardeos, 19 ataques de drones kamikaze (’Lancet’, ‘Molniya’) y 275 ataques de drones FPV”, de acuerdo con el último balance del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país, que ha reportado “un total de 101 enfrentamientos desde el comienzo del día”.
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De acuerdo con el Estado Mayor, el enemigo ha efectuado 57 ataques aéreos y ha lanzado 182 bombas guiadas, ha utilizado 3.928 drones kamikaze y ha ejecutado 2.454 ofensivas contra asentamientos y posiciones de las tropas ucranianas. El comunicado castrense ha dado cuenta de combates limitados en varios frentes, con cuatro enfrentamientos en las direcciones de Slobozhansk Norte y Kursk, y un total de 45 ataques contra asentamientos y posiciones militares, incluidos cuatro con sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple.