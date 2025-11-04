Tres vagones del Metro de Bogotá afectados tras accidente en China: esto es lo que se sabe

Desde la Empresa Metro de Bogotá (EMB) informaron este martes que los vagones del cuarto tren de la Primera Línea sufrieron un siniestro vial el pasado jueves 30 de octubre, mientras eran transportados desde Changchun hasta el puerto de Qingdao, en China.

Tres de los seis vagones resultaron con daños, por lo que el tren completo tuvo que ser devuelto a la fábrica. Debido al suceso, este año se recibirán cuatro trenes, cumpliendo con el cronograma establecido.

“Tras una evaluación inicial de la condición de los vagones afectados, el contratista tomó la decisión de transportar la totalidad de los vagones de vuelta a la fábrica para diagnosticar su estado”, indicaron en el documento. “Esperamos que el consorcio ML1 pueda sortear satisfactoriamente y en el menor tiempo posible, esta difícil situación”, concluyeron.

Este incidente resulta inusual luego de que en septiembre de este año, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicara a través de su cuenta de X imágenes de los primeros vagones del metro de Bogotá, llegados al puerto de Cartagena desde China.