Maduro asegura que Venezuela está lista para exportar gas a Colombia por primera vez: “Está en la frontera esperando”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves que su país está listo para exportar gas por primera vez hacia Colombia. Ambos países acordaron a mediados de junio la creación de una zona económica binacional para impulsar la producción y el comercio, con énfasis energético. Lea aquí: Factura del gas subiría 45% en Medellín por el aumento del gas importado que llega a Colombia “La primera exportación de gas para Colombia está lista”, dijo Maduro en un breve balance económico transmitido por la televisión estatal. “Está en la frontera esperando algunos elementos técnicos para que Venezuela empiece a vender a Colombia”.

“De ahí no vamos a parar porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, cada vez más unidos”, agregó. La estatal PDVSA había fijado la meta de exportación a Colombia para 2027, según dijo su presidente hace un año. En ese momento presentó una meta de producción para 2025 de casi 2.000 millones de pies cúbicos por día. Siga leyendo: Gas natural vehicular subiría entre 30% y 40% desde el 1 de diciembre y los taxistas serán los primeros en sentir el golpe Venezuela incrementó su producción energética después de una debacle en la industria que el gobierno atribuyó principalmente al embargo de Estados Unidos, mientras que expertos subrayan que responde a años de desinversión y graves escándalos de corrupción.