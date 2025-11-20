Maduro asegura que Venezuela está lista para exportar gas a Colombia por primera vez: “Está en la frontera esperando”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves que su país está listo para exportar gas por primera vez hacia Colombia.
Ambos países acordaron a mediados de junio la creación de una zona económica binacional para impulsar la producción y el comercio, con énfasis energético.
“La primera exportación de gas para Colombia está lista”, dijo Maduro en un breve balance económico transmitido por la televisión estatal. “Está en la frontera esperando algunos elementos técnicos para que Venezuela empiece a vender a Colombia”.