Venezuela investigará fallecimiento de preso político cuya madre murió buscándolo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el lunes investigar la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Quero, cuya madre falleció el domingo, días después de confirmar la muerte de su hijo. Quero, de 51 años, había sido arrestado en enero de 2025 y sus familiares nunca tuvieron información de su paradero hasta que las autoridades informaron de su fallecimiento casi un año después. Le puede interesar: Venezuela clausura por 15 días puente internacional con Colombia por fallas estructurales.

Su madre Carmen Navas, de 81 años, falleció pocos días después de reconocer el cuerpo tras una exhumación solicitada por ella. Su caso ha generado gran conmoción en el país.

Otras 19 personas detenidas por razones políticas han fallecido en Venezuela bajo custodia del Estado desde 2014. Navas buscó exhaustivamente a su hijo por más de un año, sin obtener respuestas de las autoridades. Sus allegados advirtieron que postergó sus problemas de salud para enfocarse en hallar a Quero. El Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que la muerte del detenido se produjo el 24 de julio. “La Presidenta ordenó una investigación rigurosa para esclarecer lo ocurrido y se solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público”, según la nota oficial.

La Fiscalía ya había informado el 8 de mayo del inicio de una investigación penal sobre el caso y ordenó exhumar el cuerpo de Quero. “Una vez concluidas las averiguaciones, se informará al país de manera amplia sobre los resultados y las acciones correspondientes”, agregó la Presidencia.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos luego de la captura en enero de Nicolás Maduro en una operación militar, impulsó una ley de amnistía que ha beneficiado a más de 8.000 presos políticos. Unas 314 personas han sido liberadas de las cárceles y el resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena. Aún quedan unos 500 presos políticos en Venezuela, según la oenegé Foro Penal. Mientras que se desconoce el paradero de otras 11 personas arrestadas por razones políticas.