Venezuela investigará fallecimiento de preso político cuya madre murió buscándolo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el lunes investigar la muerte bajo custodia del Estado del preso político Víctor Quero, cuya madre falleció el domingo, días después de confirmar la muerte de su hijo.
Quero, de 51 años, había sido arrestado en enero de 2025 y sus familiares nunca tuvieron información de su paradero hasta que las autoridades informaron de su fallecimiento casi un año después.
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