Así fue la victoria del partido de Javier Milei en las legislativas de Argentina

El partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, obtuvo un contundente triunfo este domingo en las elecciones legislativas en Argentina con más del 40 % de los votos, según datos oficiales del ministerio del Interior.
El resultado trae alivio al gobierno que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral.