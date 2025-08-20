Video: Cocodrilo entró a casa en México y le quitó la cama a la mascota; ¿qué pasó?

Una joven creadora de contenido vivió una inesperada sorpresa al regresar a su hogar: un cocodrilo de pantano se había instalado cómodamente en la cama de una de sus mascotas. El hecho se presentó en la Ciudad Madero (estado de Tamaulipas).
La mujer descubrió la presencia del animal por el persistente ladrido de sus perritas, que reaccionaron ante la presencia del reptil en la casa, que se había acomodado en la cama de las mascotas. Esto alertó a la influencer y decidió documentar el suceso en sus redes sociales.