Video | Futbolista turco salvó a una gaviota en pleno partido tras realizarle un masaje cardiaco

Un futbolista amateur turco salvó la vida de una gaviota al realizarle un masaje cardiaco luego de que el animal recibiese un balonazo durante un partido, una reciente acción cuyo video se ha viralizado en las redes sociales.
El incidente se produjo cuando la gaviota, que volaba a baja altura, recibió el impacto de la pelota luego de que el portero del Istanbul Yurdum Spor realizase un despeje, confirmó este martes 24 de febrero a la AFP Fatih Büyük, responsable deportivo de este club amateur estambulita.