Video | Futbolista turco salvó a una gaviota en pleno partido tras realizarle un masaje cardiaco

Un futbolista amateur turco salvó la vida de una gaviota al realizarle un masaje cardiaco luego de que el animal recibiese un balonazo durante un partido, una reciente acción cuyo video se ha viralizado en las redes sociales. Le puede interesar: Llega round final entre Real Madrid-Benfica por Champions: Sin Mou ni Prestianni, pero con Richard Ríos El incidente se produjo cuando la gaviota, que volaba a baja altura, recibió el impacto de la pelota luego de que el portero del Istanbul Yurdum Spor realizase un despeje, confirmó este martes 24 de febrero a la AFP Fatih Büyük, responsable deportivo de este club amateur estambulita.

El capitán del equipo, Gani Çatan, se precipitó entonces hacia el animal, que quedó inmóvil en medio del terreno de juego, para practicarle un masaje cardiaco, presionando rítmicamente su caja torácica, animado por sus compañeros y también por sus rivales. “Lo primero que se me pasó por la cabeza fue hacerle un masaje cardiaco, porque no podía respirar. Así que me la jugué”, declaró Çatan, a la agencia de prensa oficial Anadolu, precisando que no tiene ninguna formación en primeros auxilios.

Cuando el ave recuperó el aliento, fue evacuada del campo por el personal médico, que se ocupó de su ala dañada, indicó Fatih Büyük. El equipo de Gani Çatan perdió el partido, pero “es algo maravilloso haber contribuido a salvar una vida; eso era más importante”, declaró el improvisado socorrista a la agencia Anadolu. Este acto improvisado por parte del jugador desafió la rutina del fútbol amateur, convirtiendo este momento en una verdadera lección de “solidaridad y compromiso con la vida”, humana o animal, dijeron algunos usuarios en redes sociales.

¿Qué pasó después y cuál es el estado del ave?

Luego de la heroica intervención de Gani Çatan, el ave fue llevada al equipo médico presente en el partido, quienes confirmaron horas después que la gaviota sufrió daños en las alas y estaba, por ahora, imposibilitada para volar. Tras esto, fue trasladada a un centro asistencial veterinario para que quedara en observación y rehabilitación, mientras el partido retomó su curso con un ambiente inusualmente reflexivo, tras la fuerte caída del animal.

La gaviota cayó desplomada al campo de juego tras el golpe. FOTO: Captura video de redes sociales @AlertaMundoNews