Video | Así recuerda el mundo a Jane Goodall: cuando la abrazó Wounda, una chimpancé que rescató y liberó

El mundo de la ciencia y la conservación animal se detuvo este miércoles 1 de octubre tras conocer la muerte de la etóloga y primatóloga británica Jane Goodall a los 91 años en California, EE. UU. Fue una mujer que revolucionó el conocimiento sobre los primates.
La suya no fue una carrera académica convencional, ya que a pesar de nunca haber cursado estudios universitarios en Etología, sus descubrimientos sobre los chimpancés salvajes en África la catapultaron a la fama internacional.
Le puede interesar: ¡Qué orgullo! Padres expusieron un cartel afuera de su humilde casa para celebrar el grado universitario de su hijo