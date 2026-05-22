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Se conoce la fecha de la reunión de Gustavo Petro y el papa León,¿será antes de su salida del gobierno?

Fuentes del Gobierno Nacional confirmaron que el encuentro abordará temas como paz, migración y cambio climático.

  • El presidente viajará junto a parte de su gabinete tras una invitación formal del papa León XIV. FOTO: COLPRENSA.
    El presidente viajará junto a parte de su gabinete tras una invitación formal del papa León XIV. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 37 minutos
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El presidente Gustavo Petro volverá al Vaticano el próximo 2 de julio en una visita oficial que marcará un nuevo acercamiento entre el Gobierno colombiano y la Santa Sede en la recta final de su mandato.

La reunión se realizará por invitación del papa León XIV, quien asumió el pontificado el pasado 8 de mayo. Aunque la agenda definitiva aún no ha sido cerrada, desde la Casa de Nariño confirmaron que el encuentro tendrá carácter de visita de Estado y contará con la presencia de integrantes del gabinete presidencial.

El anuncio fue hecho por Andrés Hernández, coordinador de comunicaciones de la Presidencia, quien explicó que las conversaciones entre ambas delegaciones continúan para definir los temas que serán abordados durante el viaje.

“Se espera que haya una visita oficial, de Estado, del presidente Gustavo Petro (...) en compañía de su gabinete”, afirmó Hernández. También señaló que el Gobierno colombiano y “la comitiva del papa siguen trabajando” en la construcción de la agenda.

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La cita se dará semanas después del primer encuentro entre Petro y León XIV, realizado en mayo en el Vaticano. Según informó entonces la Santa Sede, durante esa audiencia ambas partes conversaron sobre la cooperación entre la Iglesia y el Estado colombiano en temas relacionados con la construcción de paz.

En ese espacio también se discutieron asuntos internacionales y regionales, entre ellos la seguridad, la migración y la crisis climática, temas que han estado presentes en distintos escenarios diplomáticos impulsados por el Gobierno colombiano.

La próxima visita ocurre en un momento en que el Ejecutivo busca fortalecer sus relaciones internacionales y ampliar canales de diálogo con actores multilaterales y religiosos, mientras avanza el último tramo del mandato presidencial.

¿Qué pasó en la última reunión entre el presidente Gustavo Petro y el papa León XIV?

La primera reunión entre el papa León XIV fue en mayo de 2025. En ese entonces, el mandatario colombiano reveló que invitó a Robert Francis Prevost a que visite el país, particularmente la región de Chiribiquete.

“Es un lugar que para mí resume, aunque hay varios lugares en Colombia que resumen milenios y millones de años de vida”, dijo el mandatario, destacando además que ese territorio es el escudo guyanés, “que es la primera tierra que emerge del agua en el planeta”.

Amplíe información: Presidente Petro invitó al papa León XIV a Chiribiquete: “Resume milenios y millones de años de vida”

Según el jefe de Estado, Chiribiquete no solo porque está rodeado “de la exuberancia de la selva amazónica en peligro por la codicia”, sino que allí prevalecen murales que artistas prehistóricos pintaron.

“Significa cultura. Hace 20.000 años estaban esas piedras pintadas antes de que hubiera selva amazónica, lo cual significa que a nosotros no nos descubrieron, nos encontramos y que en Colombia actual hubo un una cultura más antigua que los egipcios que debe ser recordada y ser prueba de orgullo colombiano”, dijo el mandatario.

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