Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Avión que cubría la ruta París-Bogotá tuvo que aterrizar de emergencia en Madrid, ¿qué pasó?

La aeronave retornó a suelo europeo luego de que se registrara una alerta técnica cuando sobrevolaba el océano Atlántico.

  • El retorno se dio tras el aviso de una alerta técnica detectada en el motor izquierdo de la aeronave. Colprensa.
    El retorno se dio tras el aviso de una alerta técnica detectada en el motor izquierdo de la aeronave. Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 30 minutos
bookmark

En las últimas horas se conoció que durante este miércoles el vuelo AV55, operado por Avianca en la ruta que conecta París con Bogotá, presentó una alerta técnica mientras se encontraba en pleno cruce del océano Atlántico. Esta situación llevó a la tripulación a tomar la decisión de dar media vuelta y dirigirse nuevamente hacia territorio europeo, interrumpiendo así el trayecto previsto hacia Colombia.

La señal de alerta se activó cuando el avión —un Boeing 787-8 Dreamliner— sobrevolaba las islas Azores, archipiélago perteneciente a Portugal.

Fue en ese punto donde la aeronave modificó su rumbo original y, después de aproximadamente una hora de vuelo en sentido contrario, logró aterrizar sin contratiempos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en la capital de España.

El itinerario había comenzado esa misma mañana, con despegue a las 8:45 a.m. hora de París (equivalente a las 2:55 a.m. en Colombia), desde el aeropuerto parisino Charles de Gaulle.

Durante las primeras horas tras el incidente, ni las autoridades aeronáuticas ni la aerolínea entregaron detalles oficiales sobre lo sucedido, por lo que no se conocía tanto el estado de los tripulantes como las causas exactas que motivaron el regreso de la nave.

¿Qué pasó?

Más adelante, la Aerocivil informó que el regreso al aeropuerto de Madrid obedeció a una alerta técnica detectada en el motor izquierdo de la aeronave.

Tras esto, por motivos de seguridad, el avión debió continuar su trayecto a una altitud más baja de lo habitual; el gasto de combustible aumentó considerablemente, lo que hacía inviable culminar el cruce del Atlántico según lo planeado. Ante este panorama, se optó por realizar un aterrizaje de emergencia como medida preventiva.

Actualmente, la aeronave permanece en revisión técnica para determinar con precisión lo ocurrido. Mientras tanto, los pasajeros retomarán su viaje con destino a Bogotá a bordo de un avión distinto, que tendrá una tripulación de respaldo asignada especialmente para completar el trayecto.

Por otro lado, la aerolínea informó que “el vuelo AV55, que cubría la ruta París–Bogotá, se desvió al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como medida preventiva, tras registrarse una indicación técnica y de conformidad con los procedimientos establecidos por la compañía. La aeronave aterrizó a las 16:02, hora de Madrid, sin novedad”, dice el comunicado.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Se tenía previsto que el avión arribara a territorio colombiano en las horas de la tarde de este miércoles, pero como consecuencia del desvío, ese horario se postergó.

Lea también: De la “desobediencia civil pacífica” a hacerle “invivible el país a Abelardo”: el manual de los perdedores en la región

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos