Vuelven los vuelos entre EE. UU. y Venezuela tras casi 7 años sin conexión directa: arrancó la ruta Miami-Caracas

El aterrizaje en Venezuela del primer vuelo procedente de Miami en siete años, este jueves 30 de abril, marcó el fin del aislamiento respecto a Estados Unidos, pero también la reintegración del país caribeño en el concierto aéreo mundial tras varios meses de ostracismo.
Envoy Air, filial de la poderosa American Airlines, tendrá una frecuencia diaria con Florida, donde viven unos 250.000 venezolanos, parte importante de la diáspora.
La aerolínea venezolana Laser Airlines ofrecerá la misma ruta a partir del 1 de mayo.
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