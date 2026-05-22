Fiscalía de Venezuela imputó a capturados por crimen de Yulixa ¿el proceso seguirá en ese país?

María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento fueron presentados en la tarde de este jueves ante el Tribunal Penal Primero en funciones de control de Guanare, en el estado Portuguesa, en Venzuela, por la desaparición y asesinato de Yulixa Toloza, en el sur de Bogotá, tras someterse a un procedimiento estético.

Durante la audiencia, ambos fueron imputados por el delito de resistencia a la autoridad, luego de haber sido detenidos el pasado 18 de mayo por funcionarios policiales venezolanos, en cumplimiento de una alerta azul emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El caso ha generado repercusión internacional debido a que las autoridades colombianas vinculan a los detenidos con la muerte de Toloza, de 52 años, quien días antes ingresó al centro estético clandestino Beauty Láser para someterse a una lipólisis láser, cirugía de extracción de grasa localizada. En el caso de Yulixa, el centro de estética era ilegal, han dicho las autoridades.

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De acuerdo con el portal web venezolano, PortuguesaReporta, la Fiscalía Primera de Guanare sustentó la imputación únicamente en la documentación disponible al momento de la captura, la cual consistía en la notificación internacional emitida por Interpol.

“No había más por dónde actuar: el expediente judicial exhibió solamente la circular de alerta azul”, indicó una fuente vinculada al caso.

Aunque el delito de resistencia a la autoridad no contempla pena privativa de libertad dentro de la legislación venezolana, la jueza Lisbeth Karina Díaz Uzcátegui decretó inicialmente la excarcelación de ambos imputados.

Sin embargo, de manera inmediata ordenó una medida de aseguramiento judicial por 60 días, mientras se desarrolla el proceso de extradición pasiva solicitado por las autoridades colombianas.

La decisión fue adoptada conforme a lo establecido en los artículos 386 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela.

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Asimismo, el tribunal ordenó remitir el expediente a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, instancia encargada de evaluar y decidir sobre la solicitud de extradición formulada por Colombia.

La jueza también dispuso que Delgado Hernández y Torres Sarmiento permanezcan detenidos preventivamente en la sede del Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Portuguesa, ubicada en la urbanización El Progreso de Guanare, mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Paralelamente, la Fiscalía en Colombia ha anunciado que invocará el Tratado Bolivariano de Extradición de 1911 para formalizar la solicitud contra los señalados.

Entre ellos figuran María Fernanda Delgado Hernández, identificada como presunta propietaria del centro estético clandestino; Edinson José Torres Sarmiento, señalado como administrador del establecimiento; y Eduardo David Ramos, quien habría practicado el procedimiento estético y quien es el tercer detenido en suelo venezolano.

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No obstante, el proceso enfrenta un escenario jurídico complejo debido a lo previsto en el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos por nacimiento.