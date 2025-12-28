Incendio acabó con vivienda en el barrio Goretti de Bello y dejó dos familias afectadas

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello atendieron en la noche de este sábado un incendio estructural en una vivienda ubicada en el barrio Goretti, del municipio del norte del Valle de Aburrá.
El capitán Nelson Zuluaica, comandante del Cuerpo de Bomberos de Bello, indicó que el aviso a la estación llegó pasadas las 7:15 de la noche de este 27 de diciembre, cuando un vecino alertó sobre las llamas que empezaban a extenderse en un tercer piso. Tras esa primera alerta, se reportaron cerca de 35 llamadas reportando el hecho en la carrera 62 C #69B-53, muy cerca de la cancha del barrio.