Carro se estrelló en la autopista Medellín-Bogotá y quedó convertido en chatarra: hubo dos muertos y tres heridos

Como si hubiera pasado por una máquina compactadora, así quedó un carro particular que impactó contra un poste en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción de Marinilla, luego de que su conductor perdiera el control. En este accidente fallecieron dos jóvenes y otros tres resultaron lesionados. El accidente se registró en el retorno 17 de este corredor, a la altura del sector El Cordobés, luego de que el vehículo se saliera de la vía, tumbara una bandera de señalización y después impactara contra el poste, quedando el automotor completamente destruido en un potrero de la calzada Bogotá-Medellín que en el kilómetro 41 del tramo Medellín-El Santuario.

En este hecho fallecieron Juan Pablo Montes Duque, de 25 años, y Juan Alberto Aristizabal Zuluaga, de 26, quienes iban en la parte delantera de este automotor, mientras que quienes viajaban en la parte trasera del mismo sufrieron contusiones y debieron ser trasladados a centros asistenciales de Marinilla y Rionegro. Entérese: Accidente de bus con aprendices del Sena en el Urabá antioqueño dejó tres personas muertas Las víctimas eran oriundas de El Santuario y hasta el momento se desconoce qué recorrido estaban haciendo por este corredor a esa hora de la madrugada, así como se están tratando de establecer las causas del siniestro. Allegados a las víctimas manifestaron a través de las redes sociales que “eran de esas personas que con una sonrisa cambiaban el día y con su energía contagiaban las ganas de vivir”.

Le puede interesar: Plata que ha pagado Adres en 2025 por accidentes de tránsito sin Soat subió un 63 % Las primeras hipótesis dan cuenta de que el hecho se habría registrado por un exceso de velocidad por parte del conductor del automóvil y los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia avanzan en las investigaciones para establecer si hubo otros factores que pudieron influir en esta tragedia vial.