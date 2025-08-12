Ilegales quemaron un camión del D1 en Anorí, Antioquia, y se robaron la mercancía

Un nuevo hecho de violencia sacude el Nordeste antioqueño, luego de que un camión que prestaba servicios a la cadena de supermercados D1 fuera incinerado y su mercancía robada en la vía que conecta Anorí con Medellín. El incidente, que tuvo lugar el lunes 11 de agosto, pasado el mediodía, se registró en la vereda Villa Fátima, aproximadamente a 12 kilómetros del área urbana de Añorí. Entérese: Siete lesionados por accidente de campero que cayó a un abismo en el Occidente antioqueño Según los informes preliminares, cuatro individuos armados interceptaron el vehículo tipo furgón, perteneciente a la empresa Transportes Vigía SAS. Los asaltantes obligaron al conductor a descender del camión, para luego sustraer la mercancía, valorada en unos $35 millones, y posteriormente prenderle fuego al automotor.

El alcalde de Añorí, Gustavo Silva, confirmó a Caracol Radio el incidente, señalando que en la zona operan diferentes grupos armados ilegales, lo que dificulta la identificación de los responsables. Por su parte, el coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, detalló que el conductor del vehículo resultó ileso y se encuentra sin afectaciones a su salud en el municipio de Anorí. Los bomberos voluntarios de Anorí acudieron al sitio para controlar la conflagración. Las autoridades se encuentran investigando si este ataque está relacionado con extorsiones o si se trata únicamente de un robo de la mercancía. Este suceso ocurre en un contexto de amenazas previas que la cadena de supermercados D1 ha recibido por parte del ELN, especialmente en los departamentos del Chocó y Risaralda, debido a su negativa a pagar extorsiones. Incluso, el Frente de Guerra Occidental del ELN había advertido que, a partir del 2 de agosto de 2025, cualquier vehículo que transportara productos para D1 en esas regiones sería considerado objetivo militar.