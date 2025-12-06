Cierre de listas a la Cámara tiene agitado el ajedrez de los partidos en Antioquia

A escasas horas de que termine el plazo para que los partidos políticos inscriban ante la Registraduría las listas con las que competirán por la Cámara en las próximas elecciones legislativas, las fichas del ajedrez político en Antioquia no dejan de moverse.
Una de las principales novedades vino por cuenta del Centro Democrático, en donde varios enroques ya quedaron confirmados con la presentación de ese partido de sus listas al Senado y la cabeza de la lista a la Cámara.
En el Senado, se confirmó la inclusión de varias figuras del departamento en la lista de aspirantes, principalmente los actuales representantes Hernán Cadavid y Juan Fernando Espinal, quienes buscan ahora dar el salto a esa corporación.
La otra gran novedad fue la confirmación por parte del hoy senador Andrés Guerra de su decisión de aspirar a la Cámara de Representantes por Antioquia, ocupando el primer renglón.