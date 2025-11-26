Estas son las inconsistencias que, según el Consejo de Estado, hubo en las licencias de los helipuertos de Guatapé

Esta semana, el Consejo de Estado ratificó un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que, en 2022, ordenó el cierre y traslado de los helipuertos del hotel Los recuerdos y de la piedra del Peñol —los dos helipuertos con fines turísticos más importantes del departamento— porque consideró que, debido a los altos niveles de ruido que generan, están violando los derechos al ambiente sano, a la paz, a la tranquilidad, a la intimidad, a la seguridad, a la vida digna y a la salud, de más de 1.000 vecinos del municipio de Guatapé.
El Consejo de Estado le dio la razón al Tribunal a pesar de las apelaciones de los privados, la alcaldía de Guatapé, la Aeronáutica Civil y la propia autoridad ambiental, Cornare.
Pero además de determinar que efectivamente los ciudadanos la estaban pasando mal por el ruido que generan los helicópteros sobrevolando sus viviendas u hoteles durante el día, el Tribunal y el Consejo de Estado dejaron en evidencia presuntas irregularidades en los procesos de licenciamiento, autorización y supervisión de los ahora cancelados helipuertos que, venían funcionando casi que ininterrumpidamente (salvo por la pandemia del Covid), desde el 2019.