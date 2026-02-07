x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Cierre de la vía Medellín – Costa Caribe: evalúan posible explosivo y aparición de bandera del ELN

Un presunto artefacto explosivo en el sector La Frijolera paraliza la conexión entre Antioquia y el Caribe. Autoridades verifican la zona tras la aparición de propaganda alusiva al ELN.

  • Bandera del ELN en vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe, en zona de Valdivia. Foto: cortesía Guardianes Antioquia
    Bandera del ELN en vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe, en zona de Valdivia. Foto: cortesía Guardianes Antioquia
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En la mañana de este sábado 7 de febrero se presentó el cierre total de la vía Medellín – Costa Caribe en el tramo que atraviesa el municipio de Valdivia, Antioquia, luego del hallazgo de un presunto artefacto explosivo acompañado de una bandera del ELN en la zona, de acuerdo con reportes preliminares.

El coronel Luis Muñoz de la Policia de Antioquia le confirmó a EL COLOMBIANO el cierre de la vía Medellín – Costa Caribe, uno de los corredores estratégicos para la comunicación entre el Valle de Aburrá y los departamentos de la Costa Atlántica, lo que afecta de manera directa el tránsito de vehículos particulares, buses intermunicipales y transporte de carga que utilizan diariamente este eje vial para conectar Antioquia con la región Caribe.

En otras noticias: Cayó ‘Tajo Yuca’, jefe del ELN que controlaba un frente con rentas criminales de $5.000 millones

De acuerdo con el reporte del oficial, el hallazgo se produjo en entre Yarumal y Valdivia, en el sector La Frijolera, en el Norte antioqueño, lo que obligó a las autoridades a acordonar el área y suspender el paso en ambos sentidos mientras grupos antiexplosivos realizan la verificación técnica del objeto sospechoso.

Las unidades antiexplosivos de la Fuerza Pública se desplazaron al sitio para inspeccionar el objeto sospechoso, despejar el área y descartar riesgos para conductores y habitantes cercanos.

De manera preventiva, el tránsito permanece cerrado mientras se completa el procedimiento técnico, lo que puede prolongar las demoras para quienes se movilizan entre Medellín, el norte de Antioquia y la Costa Caribe.

Vea también: Dos policías y una civil heridos tras ataque del ELN con francotirador en Fortul, Arauca

Temas recomendados

Terrorismo
Eln
Medios de comunicación
Ejército nacional
Vías
Explosivos
Explosión
Cierres de vías
Antioquia
Valdivia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida