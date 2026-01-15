Cierran vía vieja a San Antonio de Prado por daño en el puente de La Limona: 20.000 vehículos afectados

Según el reporte de las autoridades, una falla en un tubo de alcantarillado de EPM provocó el colapso de un manhole, situación que generó la pérdida parcial de la banca y comprometió la estabilidad de la vía , haciendo necesario el cierre inmediato del puente mientras se evalúan los daños y se adelantan las labores de reparación.

La Alcaldía de Itagüí anunció el cierre preventivo del puente La Limona, ubicado en la calle 36 de esta localidad. Este puente conecta a los municipios de Itagüí y San Antonio de Prado y según el Área Metropolitana por ahí transitan cerca de 20.000 vehículos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la zona y utilizar vías alternas como la vía nueva, ubicada en la carrera 64 o la calle 31, en sentido hacia la conexión Chorritos–Bariloche.

Agentes de tránsito se encuentran en el lugar regulando el tráfico y orientando a los conductores, mientras se mantiene el monitoreo de la infraestructura para definir los tiempos de reapertura del puente.

“La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo y la Alcaldía de Itagüí darán un cierre definitivo de toda la calzada del puente. Continuamos trabajando la Oficina de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Infraestructura y EPM para buscar una solución definitiva a este inconveniente”, expresó Bernardo Mejía, director administrativo de Gestión del Riesgo de Itagüí.