A 56 años de cárcel condenaron a tres criminales de “La Oficina” por torturar y masacrar a cinco personas en Andes, Antioquia

Juan Pablo Tobón Álvarez, alias Reblujo; y Juan Manuel Lora Quiroz, alias Lora, fueron condenados a 56 años y 9 meses de prisión por el crimen de cinco personas en una finca ubicada en zona rural del corregimiento Tapartó, en Andes (Antioquia), el 16 de febrero de 2021.
La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio pruebas orales que dan cuenta de que estos dos hombres, en compañía de otros integrantes del grupo delincuencial autodenominado 'La Oficina', llegaron al inmueble, intimidaron al administrador ya los trabajadores con armas de fuego y cortopunzantes, les quitaron los celulares y los llevaron a los alojamientos, donde los obligaron a lanzarse al suelo.
A una de las víctimas la sometieron a actos de tortura, le cortaron las orejas y le causaron la muerte; mientras que a los demás les dispararon. Cuatro personas fallecieron por arma de fuego y dos más quedaron gravemente heridas.