Lamentable: Corralejas dejaron más de 60 heridos en Caucasia, Antioquia

Con más de 60 heridos culminaron las corralejas de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades locales, los lesionados presentaron golpes, fracturas, laceraciones y cornadas, producto de la participación directa en el espectáculo taurino y de incidentes alrededor del evento.

De los más de 60 heridos, un total de 24 personas debieron ser hospitalizadas. Organismos de socorro indicaron que en las festividades salieron heridos cuatro menores.

Le puede interesar: Interminable salvajada en Caucasia: desórdenes en corralejas dejan 19 heridos

“24 personas fueron heridas por cornadas de toro de manera leve. Este año (en comparación con el 2024) fueron 12 heridos menos. Queremos informar que las fiestas se desarrollaron con total normalidad, a pesar de que se presentó una riña el día 25 de diciembre”, indicó José Alejandro Payares, secretario de Gobierno y Seguridad de Caucasia.

El Cuerpo de Bomberos de Caucasia aseguró que durante la realización de los espectáculos se contó con medidas de prevención y atención inmediata.