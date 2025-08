El informe destaca que, a pesar de la visibilidad alcanzada por la comunidad LGBTIQ+ en los últimos años, los crímenes de odio siguen siendo una constante.

Los ataques van desde agresiones físicas hasta amenazas de muerte y desplazamientos forzados, en un contexto donde la intolerancia y el estigma continúan siendo barreras difíciles de superar.

En entrevista con El Espectador, Wilson Castañeda, director de la organización mencionada, aseguró al respecto que: “Lo que estamos encontrando es que los asesinatos siguen presentando un altísimo nivel de sevicia y crueldad. Se usan armas blancas, objetos contundentes, hay golpes en varias partes del cuerpo y, en muchos casos, afectaciones al cadáver después de la muerte.".

Le puede interesar: ¿Está bien pintar cantantes blancas para representar personajes afro? El polémico blackface de Prolírica

El experto agregó que aquellos hallazgos demuestran que el agresor no solo pretender arrebatarle la vida a la víctima, sino también transmitir un mensaje de rechazo hacia la existencia de las personas LGBTIQ+, especialmente hacia las personas trans.

“En Colombia parece que asumirse como una persona trans significa renunciar a vivir con derechos”, dijo al medio citado.

Lo más preocupante, sin embargo, es que esa violencia va en aumento: a la fecha, van 52 ataques a la población LGBTIQ+; para esta misma fecha del año pasado iban 32. Es decir, la violencia aumentó en un 42%.

Lea además: “Nunca tuve que salir del clóset porque nunca estuve en uno”: Edal Monsalve, premio León Zuleta 2025

En ese sentido, Castañeda aseguró que la respuesta institucional ha sido casi nula. “No estamos viendo resultados en tiempo real.Las investigaciones se demoran, la mayoría de los casos no se cierran y esa lentitud solo mantiene la impunidad, como si estas vidas no importan”, dijo en la entrevista.

Es importante resaltar que Antioquia es el departamento más peligroso para las personas LGBTIQ+: De los 52 casos registrados, 23 ocurrieron aquí. Es decir, casi el 50% de los ataques.