Lluvias de esta semana ya causaron estragos en El Carmen de Viboral y La Unión

Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas noches han generado una serie de emergencias en el Oriente antioqueño, especialmente en los municipios de El Carmen de Viboral y La Unión, donde decenas de familias han sido afectadas y han sufrido cuantiosos daños en infraestructura, viviendas y vías. En El Carmen de Viboral, el balance preliminar reporta daños en dos infraestructuras municipales claves: la Casa de Justicia y la Casa de la Juventud. Ambas fueron atendidas de inmediato por el cuerpo de bomberos y la empresa de servicios públicos La Cimarrona. Puede leer: Tras días de caos, camioneros levantaron el bloqueo en Amagá, pero el paso sigue restringido; ¿cuáles son los horarios? El corregimiento La Aurora también sufrió el impacto de las lluvias, con afectaciones en un jardín infantil y en el techo de su institución educativa, que ya presentaba dificultades previas. En cuanto a las viviendas, se registraron cinco inmuebles afectados (cuatro en zona urbana y uno en zona rural), y la Oficina de Gestión del Riesgo se prepara para brindar atención humanitaria de emergencia a estas familias. De manera preliminar, se estima que al menos 13 familias han reportado algún tipo de afectación en este municipio, concentrándose en barrios como San Fernando, Los Ángeles, La Aurora, La Cucharita y La Chapa, así como en el sector de Alto Grande, donde la Circunvalar también sufrió inundaciones.

Las lluvias también provocaron interrupciones en dos vías rurales: una en la vereda Mazorcal (sector Picados), debido a un movimiento en masa, y otra en el acceso hacia la escuela de Betania. La Secretaría de Infraestructura ya trabaja con maquinaria amarilla para restablecer la movilidad. Además, se reportaron tres caídas de árboles en las veredas Alto Grande y La Palma, y en el área urbana, todas atendidas por bomberos. El secretario de Gobierno, Daniel Quintero, indicó que no se reportaron personas lesionadas y que la atención de la emergencia se mantiene activa con el apoyo de distintas dependencias municipales. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a permanecer atenta, dada la alta probabilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas. Ya se activó un Puesto de Mando Unificado para consolidar los daños y entregar ayudas.

Por su parte, en el municipio de La Unión se desbordó el río Piedras y hay cerca de 30 familias afectadas. Las fuertes lluvias también generaron inundaciones en al menos seis puntos de la cabecera municipal. La principal problemática fue el desbordamiento del río Piedras en sectores como Proleche y Villas del Río, y en las veredas La Almería y Las Acacias, causando pérdidas en enseres y cultivos. El consolidado preliminar señala que alrededor de 30 familias afectadas.

La alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia, informó que este desbordamiento no se presentaba con tal intensidad desde hacía más de dos años y que de inmediato, se activó el Comité de Riesgos Municipal para atender a las personas y realizar el seguimiento en los sectores afectados, y se espera un consejo extraordinario de gestión del riesgo para evaluar las acciones inmediatas. Además de las inundaciones, se reportan daños en cuatro puentes ubicados en La Cabaña, La Almería, Las Acacias – Mazorcar y Chalarca, así como afectaciones en dos instituciones educativas: el Centro Educativo Las Acacias y la Institución Educativa Félix María Restrepo. También se evidenciaron deslizamientos en la vereda Fátima y afectaciones en cultivos en Las Acacias, San Miguel, Santa Cruz y Mesopotamia.

Las autoridades locales han hecho un llamado a la comunidad para tomar precauciones durante esta temporada de lluvias, evitando arrojar residuos en las vías y respetando las zonas de inundación, con el fin de reducir el riesgo de futuras emergencias. Los organismos de gestión del riesgo de ambos municipios continúan consolidando la información para entregar balances oficiales más detallados y coordinar la entrega de ayudas humanitarias. La región se mantiene en alerta ante la probabilidad de que continúen las precipitaciones. Siga leyendo: ¿Cómo influyó el cambio climático en el huracán Katrina? Aparece nueva evidencia 20 años después

La comunidad puede ayudar a prevenir desastres