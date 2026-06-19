En San Rafael despiden a los hermanos Salazar Hernández, asesinados en el Oriente antioqueño

La familia de los dos jóvenes asesinados en el municipio de San Rafael (Oriente antioqueño) están realizando una colecta entre los amigos y personas más allegadas de su pueblo para reunir los fondos con los cuales pagar los actos fúnebres de los dos hermanos.

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Andrés Felipe y Ricardo José Salazar Hernández, de 25 y 18 años respectivamente, fueron ultimados en la noche del miércoles en un paraje de la vía entre Guatapé y San Rafael. Sus cuerpos fueron luego llevados a La Ceja para realizar la respectiva necropsia y se espera que se los entreguen de nuevo a la familia para que puedan proceder con los actos de su último adiós.

Esta es una familia de escasos recursos residente en la vereda Boquerón, de San Rafael, y por eso tuvo que acudir a la solidaridad pública con el fin de sufragar los gastos. Inicialmente hicieron circular una pieza virtual invitando a sus paisanos y amigos a solidarizarse, pero luego la descolgaron por temor a que inescrupulosos se aprovecharan para engañar a incautos. Ahora siguen con la campaña económica enviando el mensaje a sus contactos directos

“Lo que estamos es recogiendo a nivel de amigos y conocidos en San Rafael, a los que tenemos acceso directo; les mandamos el numero del a cuenta”, explicó Silvia Elena Salazar, la tía de los dos fallecidos.

La pariente contó que los dos jóvenes apenas habían alcanzado a estudiar su primaria y eran jornaleros y se dedicaban a oficios varios como ayudantes de construcción, jardinería o el oficio que les resultara. Ambos residían con su madres, el padrastro, una hermana mayor que ellos y una sobrina de diez años de edad.

“No eran rumberos pero si tenían muchas amistades y había uno que era más amiguero que el otro; ese era Ricardo José”, añadió la tía.

El crimen se produjo el miércoles en la noche en la vereda La Araña, que está ubicada a unos 20 minutos caminando desde el domicilio familiar si una persona realiza el recorrido caminando.

Según el relato de Silvia Elena, en La Araña existe un estadero donde es frecuente que programen actividades y la de este 17 de junio era el partido que jugaba la Selección Colombia contra Uzbekistán. Por eso el establecimiento estaba lleno de gente, entre ellos muchos familiares y amigos disfrutando del encuentro deportivo.

De pronto en la mitad del partido, alguien los llamó -”yo nos sé si un amigo o quién”, dice Silvia- y ellos se apartaron como dos cuadras por la misma vía que comunica a San Rafael con Guatapé, hasta el sitio donde sucedieron las cosas.

El informe policial menciona que el episodio violento ocurrió hacia las diez de la noche y que fue perpetrado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Cerca del paraje donde sucedió el homicidio, en el sector de El Bizcocho, a principios de mayo, hombres no identificados habían obligado a los ocupantes de una camioneta a bajarse y posteriormente le prendieron fuego. El vehículo quedó incinerado.

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“Que nos demos cuenta, ellos no habían tenido ningún problema con nadie, incluso toda esta semana habían estado trabajando en la misma finca y no habían salido a la parte urbana ni nada”, añadió Silvia Elena refiriéndose a Andrés Felipe y Ricardo José.

Por su parte, la secretaria de Gobierno de San Rafael, María Paula Colorado, indicó que los investigadores de organismos del Estado avanzan en la investigación sobre los posibles autores y móviles del doble asesinato en tanto que la vigilancia fue reforzada en la zona.

Por lo pronto no se ha anunciado cuándo serán las exequias, ya que los cuerpos de los hermanos Salazar Hernández no han sido entregados a sus familiares todavía.

De acuerdo con la Secretaria de Gobierno, así como el municipio pagó el transporte de los cuerpos hacia La Ceja, hará lo propio para devolverlos a San Rafael; fuera de eso, la familia recibirá un auxilio funerario por un monto de un millón de pesos.