Una llamada permitió el rescate de un cuerpo sin vida en un afluente de Rionegro, Oriente antioqueño

Aún se desconoce la identidad de la persona hallada en el río como también la causa exacta de su deceso. Conozca más detalles.

  Unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro llegaron al lugar y hallaron el cuerpo sin vida de una persona. FOTO Cortesía BOMBEROS RIONEGRO.
    Unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro llegaron al lugar y hallaron el cuerpo sin vida de una persona. FOTO Cortesía BOMBEROS RIONEGRO.
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Fue una llamada de uno de los habitantes de Rionegro, en la subregión Oriente del departamento, casi en la tarde noche del pasado domingo 4 de enero, la que alertó a las autoridades sobre lo que sería un cuerpo en una orilla del río de ese municipio, razón por la cual se activó inmediatamente la ruta de búsqueda por parte de los organismos de socorro.

Lea más: Desastres dejaron 49 muertos en Antioquia este año, ¿culpa del cambio climático?

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro acudieron al sitio señalado por la persona que hizo el reporte. Allí corroboraron la información suministrada: un cuerpo sin vida en medio del afluente.

Paso seguido, el personal procedió con la extracción del cadáver. A su vez, el lugar fue custodiado por elementos de la Policía, quienes a partir de ese momento se encargaron de la situación e hicieron los trámites del levantamiento del cuerpo.

El caso fue dejado a disposición de las autoridades judiciales para determinar, en primer lugar, la identificación de la persona hallada sin vida, y segundo, las causas exactas de su muerte, si se produjo dentro del río o fue dejada allí sin signos vitales.

Siga leyendo: Joven colombiano fue hallado sin vida en Brasil tras 10 días desaparecido: su familia pide ayuda para la repatriación

